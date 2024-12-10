Брат известной украинской певицы записывает песни с путинистами: куда пропал Миша Марвин

Певец "переобулся" дважды и теперь цинично расхваливает Москву

Известный исполнитель Миша Марвин (настоящее имя Михаил Решетняк) с 2015 года сотрудничал с российским лейблом Black Star и развлекал россиян. После вторжения артист отрекся от рублей и даже заявил, что ноги его не будет в России. И наврал.

Младший брат украинской певицы Tayanna (Татьяна Решетняк), которая остается жить в Киеве с сыном и занимается благотворительностью, "переобулся". Рассказываем, что известно о Мише Марвине и как он отрекся от своей страны.

Кто такой Миша Марвин

Родился в Черновцах в многодетной семье. Кроме известной сестры, у Михаила также есть два брата. В 2006 году начинающий артист переехал в Киев и поступил на кафедру музыковедения в Национальную академию руководящих кадров культуры и искусств. Во время учебы был в группе "Павлики International", которую курировал Виктор Павлик.

Миша Марвин (второй слева) в группе "Павлики International" и с Виктором Павликом

С 2013 года Марвин начинает строить карьеру в России. Записывает песни с российскими артистами: Мот, Еленой Темниковой, Ханной, Тимати, Эммой М и другими. В январе 2020 года Миша записывает совместный сингл с предательницей Ани Лорак ("Ухожу").

Миша Марвин пишет русскоязычные песни с путинистами

Миша Марвин и война в Украине

После начала полномасштабной российской агрессии певец сначала выступил против войны и сообщил о разрыве отношений с Black Star. Уже в 2023 году Марвин вернулся в Москву и удалил антивоенные посты из соцсетей.

Вскоре в Инстаграме артиста появилось сообщение, что он возвращается к российскому лейблу. "Да, это не ошибка. Я снова Миша Марвин. В 99% случаев нужно просто поговорить, чтобы решить все проблемы. Так и произошло. Лейбл передал мне права на имя и песни. Мы остаемся коллегами и друзьями. Я самостоятельный артист, а команда Black Star будет моим дистрибьютором и будет обеспечивать менеджмент", — "переобулся" исполнитель.

Марвин активно гастролирует по городам страны, которая напала на его родину, делится фотографиями с московских тусовок, где развлекается с ярыми путинистами, и хвалит Москву за свои "карьерные перспективы". На днях похвастался совместным выступлением с путинисткой Валерией в Кремлевском Дворце.

Миша Марвин и Валерия

Что Tayanna говорит о своем брате-предателе

В мае 2024 года в интервью Славе Демину певица рассказала, что не общается с младшим братом. "Я эту тему абсолютно не поднимаю. Вообще о брате в интервью я не поднимаю эту тему, потому что как я уже объясняла, я не несу ответственность за других людей, за братьев, за сестер. Моя позиция, мне кажется, абсолютно ясна", — заявила звезда.

Михаил с мамой и сестрой Татьяной Решетняк

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