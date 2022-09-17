Родной брат Tayanna Миша Марвин предал Украину и вернулся в рф, чтобы строить карьеру

Певец работал с российскими продюсерами с 2015 года.

Увы, но бывают люди, для которых карьера выше всего, и даже собственных принципов. Родной брат украинской певицы Tayanna (Татьяна Решетняк), известный певец Миша Марвин, несмотря на войну в Украине, которую развязала россия, решил вернуться в страну-агрессор, чтобы продолжить работать с музыкальным лейблом Black Star.

Об этом артист объявил на своей странице в Инстаграм, предварительно удалив все посты о войне и поддержке Украины. Видимо согласно контракту с российским продюсером, артист не может поддерживать и защищать свою родину. А родился Марвин в Черновцах.

"Да, это не ошибка. Я снова Миша Марвин…Лейбл передал мне права на имя и песни. Мы остаемся коллегами и друзьями. Наше сотрудничество продолжится, но в новом формате. Я самостоятельный артист, а команда Black Star будет моим дистрибьютором и обеспечит менеджментом" — написал Марвин, а после даже закрыл комментарии, видимо после "бунта" украинских подписчиков.

Отметим, что летом певица Tayanna в интервью радио "Люкс ФМ" отмечала, что ее брат "разорвал все связи" с рф и после начала войны в Украине Миша уехал из россии, переехав в Европу. Судя по совместным снимкам со своей семьей, так и было, но как видим недолго.

Также 4 мая 2022 года на его странице появился пост об уходе из Black Star, однако и это продлилось недолго. Возможно те песни, которые лейбл "забрал" у певца ему намного дороже.

Несмотря на закрытые комментарии под постом о возвращении в россию, не совсем лестные отзывы об артисте видимо уже бывшие украинские поклонники оставляют под другими публикациями.

Напомним, недавно в рф дали поблажки молчащим о войне украинским артистам, но при этом зацензурили Дорна и Лободу.