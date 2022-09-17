Рідний брат Tayanna Міша Марвін зрадив Україну і повернувся до росії, щоб будувати кар’єру

Співак працював із російськими продюсерами з 2015 року.

На жаль, але бувають люди, котрим кар’єра понад усе, і навіть власних принципів. Рідний брат української співачки Tayanna (Тетяна Решетняк), відомий співак Міша Марвін, попри війну в Україні, яку розв’язала росія, вирішив повернутися до країни-агресора, щоб продовжити працювати з музичним лейблом Black Star.

Про це артист оголосив на своїй сторінці в Інстаграм, попередньо видаливши всі пости про війну та підтримку України. Мабуть, згідно з контрактом із російським продюсером, артист не може підтримувати та захищати свою батьківщину. А народився Марвін у Чернівцях.

"Так, це не помилка. Я знову Міша Марвін … Лейбл передав мені права на ім’я та пісні. Ми залишаємося колегами та друзями. Наша співпраця продовжиться, але в новому форматі. Я самостійний артист, а команда Black Star буде моїм дистриб’ютором і забезпечить менеджментом — написав Марвін, а потім навіть закрив коментарі, мабуть, після "бунту" українських підписників.

Зазначимо, що влітку співачка Tayanna в інтерв’ю радіо "Люкс ФМ" зазначала, що її брат "розірвав усі зв’язки" з рф і після початку війни в Україні Михайло виїхав з росії, переїхавши до Європи. Судячи із спільних знімків зі своєю сім’єю, так і було, але, як бачимо, недовго.

Також 4 травня 2022 року на його сторінці з’явився пост про звільнення з Black Star, однак і це тривало недовго. Можливо ті пісні, які лейбл "забрав" у співака йому набагато дорожчі.

Попри закриті коментарі під постом про повернення до Росії, не зовсім втішні відгуки про артиста, мабуть, уже колишні українські шанувальники залишають під іншими публікаціями.

Нагадаємо, нещодавно в росії дали поблажки українським артистам, які мовчать про війну, але при цьому зацензурили Дорна і Лободу.