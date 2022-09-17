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Рідний брат Tayanna Міша Марвін зрадив Україну і повернувся до росії, щоб будувати кар’єру

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Міша Марвін та Тетяна Решетняк (Tayanna) Новина оновлена 17 вересня 2022, 12:04
Міша Марвін та Тетяна Решетняк (Tayanna)

Співак працював із російськими продюсерами з 2015 року.

На жаль, але бувають люди, котрим кар’єра понад усе, і навіть власних принципів. Рідний брат української співачки Tayanna (Тетяна Решетняк), відомий співак Міша Марвін, попри війну в Україні, яку розв’язала росія, вирішив повернутися до країни-агресора, щоб продовжити працювати з музичним лейблом Black Star.

Про це артист оголосив на своїй сторінці в Інстаграм, попередньо видаливши всі пости про війну та підтримку України. Мабуть, згідно з контрактом із російським продюсером, артист не може підтримувати та захищати свою батьківщину. А народився Марвін у Чернівцях.

"Так, це не помилка. Я знову Міша Марвін … Лейбл передав мені права на ім’я та пісні. Ми залишаємося колегами та друзями. Наша співпраця продовжиться, але в новому форматі. Я самостійний артист, а команда Black Star буде моїм дистриб’ютором і забезпечить менеджментом — написав Марвін, а потім навіть закрив коментарі, мабуть, після "бунту" українських підписників.

Пост Михайла Марвіна про повернення до Black Star

Зазначимо, що влітку співачка Tayanna в інтерв’ю радіо "Люкс ФМ" зазначала, що її брат "розірвав усі зв’язки" з рф і після початку війни в Україні Михайло виїхав з росії, переїхавши до Європи. Судячи із спільних знімків зі своєю сім’єю, так і було, але, як бачимо, недовго.

Також 4 травня 2022 року на його сторінці з’явився пост про звільнення з Black Star, однак і це тривало недовго. Можливо ті пісні, які лейбл "забрав" у співака йому набагато дорожчі.

Пост Марвіна про звільнення з Black Star

Попри закриті коментарі під постом про повернення до Росії, не зовсім втішні відгуки про артиста, мабуть, уже колишні українські шанувальники залишають під іншими публікаціями.

Відгуки про Михайла Марвіна
Відгуки про Михайла Марвіна
Відгуки про Михайла Марвіна

Нагадаємо, нещодавно в росії дали поблажки українським артистам, які мовчать про війну, але при цьому зацензурили Дорна і Лободу.

Теги:
#Співак #TAYANNA #Миша Марвін