У росії дали потурання українським артистам, які мовчать про війну, але зацензурили Дорна і Лободу

Українські артисти, які мовчать про війну, уникли цензури

Пісні українських зірок, які висловилися проти вторгнення росії у свою країну, російські радіостанції прибрали зі своїх ефірів.

Про це пише Телеграм-канал "Можем объяснить" ("Можемо пояснити"). Зазначається, що серед заборонених артистів опинилися Іван Дорн, Світлана Лобода, Макс Барських, український гурт Kazka. Після того як наприкінці лютого — на початку березня всі вони висловилися проти війни, їх навіть найвідоміші хіти повністю зникли з радіоефіру.

"Російські радіостанції перестали ставити пісні "неправильних" українських виконавців. "Правильні" уникли цензури", — пише канал.

Наприклад, пісня Дорна "Стыцамен" до 24 лютого ротувалася дуже часто — з 2015 року вона прозвучала понад 7 тисяч разів, а після 2 березня — жодного разу.

Аналогічна ситуація трапилася і з композицією Світлани Лободи "К черту любовь" — востаннє її ставили 13 березня, та ще й у регіональному, а не федеральному ефірі.

А ось артисти, котрі продовжують мовчати про війну, цензури уникли. Нагадаємо, що серед них – Ані Лорак, "Елка", Maruv та інші артисти, які народилися в Україні.

Нагадаємо, що Іван Дорн закликав росіян зупинити війну у день вторгнення російських військ до України. Крім того, артист, який раніше практично жив і виступав для росіян, звернувся до російських зірок, щоб ті виступили проти війни.

Світлана Лобода, яка отримувала від рук путіністів музичні премії, лише через місяць назвала вторгнення росії в Україну війною. 24 березня артистка звернулася зі словами подяки до українських ЗСУ.

Днями Лобода дала інтерв’ю російській журналістці, де повинилася перед Україною, але заявила, що не переходитиме з російської на українську мову.