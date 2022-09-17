"Друга Сніжана Єгорова": українська актриса заявила про підтримку окупантів

Ірина Мохова намагалася схилити до зради своїх рідних, але вони відмовилися продаватися путлеру

Незважаючи на те, що більшість українських зірок з початком повномасштабної війни путіна проти нашої країни зайняли тверду патріотичну позицію, в артистичному середовищі іноді знаходяться люди, яким сите життя в росії дорожче, ніж страждання рідного народу.

Подібно до зрадниці Сніжани Єгорової вони заявляють про підтримку путіна і заплющують очі на муки українців та звірства окупантів.

На жаль, до "спільноти" зрадників приєдналася і українська співачка та актриса Ірина Мохова, яка більш відома під сценічним ім’ям Ніколь.

Про те, що вона стала на бік Росії, написало пропагандистське видання "комсомольська правда".

Журналісти взяли інтерв’ю у російського актора та режисера Олександра Мохова, чоловіка Ірини, до якого вона і переїхала до москви.

Мохов відомий за ролями у фільмах "Життя та надзвичайні пригоди солдата Івана Чонкіна", "Московські канікули", "Стомлені сонцем-2", "Сибірський цирульник", "Дві долі". Він багато знімав в Україні та добре знає нашу країну. Проте підтримує кривавий режим путлера та його агресію проти українців.

Дізнавшись, що батьки Ірини та її сестра повинні були через агресію тікати з власного будинку під Києвом, він вирішив разом із дружиною вмовити їх переїхати до них у росію.

Але родичі актриси відмовилися це робити, воліючи жити в умовах війни на Батьківщині, ніж серед людей, які цілодобово ллють бруд на Україну.

"Ми з моєю дружиною за нашу країну. Вони – за свою. Але ми розумні люди, є розуміння. Думаю, розколу через це немає. Для мене Україна як друга батьківщина. І я з болем ставлюся до того, що там відбувається. При цьому я великий патріот своєї країни. Я шалено люблю росію. І моїй дружині, яка теж стала росіянкою, дуже подобається росія", — спробував виправдати свій підлий вчинок путініст.

Нагадаємо, нещодавно в Росії дали потурання українським артистам, які мовчать про війну, але при цьому зацензурили Дорна і Лободу.