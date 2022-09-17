"Вторая Снежана Егорова": украинская актриса заявила о поддержке оккупантов

Ирина Мохова пыталась склонить к предательству своих родных, но они отказались продаваться путлеру

Несмотря на то, что большинство украинских звезд с началом полномасштабной войны путина против нашей страны заняли твердую патриотическую позицию, в артистической среде иногда находятся люди, которым сытая жизнь в рф дороже, чем страдания родного народа.

Подобно предательнице Снежане Егоровой они заявляют о поддержке путина и закрывают глаза на мучения украинцев и зверства оккупантов.

К сожалению, к "сообществу" предателей присоединилась в украинская певица и актриса Ирина Мохова, которая более известная под сценическим именем Николь.

О том, что она встала на сторону россии, написало пропагандистское издание "комсомольская правда".

Журналисты взяли интервью у российского актера и режиссера Александра Мохова, мужа Ирины, к которому она и переехала в москву.

Мохов известен по ролям в фильмах "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина", "Московские каникулы", "Утомленные солнцем-2", "Сибирский цирюльник", "Две судьбы". Он много снимал в Украине и хорошо знает нашу страну. Тем не менее, поддерживает кровавый режим путлера и его агрессию против украинцев.

Узнав, что родители Ирины и ее сестра должны были из-за агрессии бежать из собственного дома под Киевом, он решил вместе с женой уговорить их переехать к ним в рф.

Но родственники актрисы отказались это делать, предпочитая жить в условиях войны на Родине, чем среди людей, которые сутками льют грязь на Украину.

"Мы с моей женой за нашу страну. Они – за свою. Но мы умные люди, есть понимание. Думаю, раскола из-за этого нет. Для меня Украина как вторая родина. И я с болью отношусь к тому, что там происходит. При этом я большой патриот своей страны. Я безумно люблю россию. И моей жене, которая тоже стала россиянкой, очень нравится россия", – попытался оправдать свой подлый поступок путинист.

Напомним, недавно в рф дали поблажки молчащим о войне украинским артистам, но при этом зацензурили Дорна и Лободу.