"Шуруй в Россию!": Известная телеведущая взбесила украинцев публичной поддержкой Путина

Украинская телеведущая открыто поддержала Владимира Путина.

Известная ведущая Снежана Егорова в очередной раз отличилась скандальным высказыванием. В этот раз актриса публично выразила поддержку президенту России Владимиру Путину. Соответствующее заявление и видео программы "Россия 24" о Путине она выложила у себя на странице в Фейсбук.

"Я поддерживаю Владимира Путина! И пусть эта таблетка от безумия очистит ваш мозг от темной стороны сознания! Смотрите, как акт экзорцизма! Если не хотите, чтобы в ад превратился ваш дом!"– пописала пост Егорова.

Украинцы возмутились такими высказываниями и посоветовали Егоровой паковать чемоданы и уезжать в Россию:

"Чего тогда ты здесь в Украине сидишь, таких как ты вывозить в Сибирь. Езжай к Путину и там его поддерживай! Позор, что власть позволяет таким изменникам находиться в стране"

"Снежана, осторожнее пожалуйста. Мне страшно за Вас"

"Чемодан, вокзал, россия…"

"А чего ты не живешь в России? Поддерживаешь путина – шуруй за поребрик".

"Снежано, вы своими же руками ведете сюда войну, путина и "русский мир", который хочет превратить Украину в ад. Поддержка путина = измена и психические расстройства"

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Егорова удивляет своими резкими высказываниями. Летом 2020 года ведущая оскорбила украинских военных, назвав их "наркоманами, готовыми отдать все за дозу". А в январе прошлого года цинично пошутила о новом законе об украинском языке.