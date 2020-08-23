"Верите в возможность диалога с малороссами? Тогда Снежана Егорова идет к вам": Антин Мухарский отреагировал на слова своей экс-жены

Антин Мухарский прокомментировал громкий скандал после того, как его бывшая жена, известная ведущая Снежана Егорова цинично отозвалась о народных героях, которые "схожи с наркоманами, готовыми отдать все за дозу".
Официальное заявление шоумен в субботу, 22 августа, опубликовал на своей официальной странице в Facebook.
По словам Мухарского, он последние три недели отдыхал на яхте и редко брал телефон в руки, а об интервью узнал из-за "сотни звонков, вопросов на тему: "Как вы прокомментируете слова своей бывшей жены?". Подобные слова бывшей супруги не удивили артиста, так как постоянно слышал подобное от нее еще со времен Революции Достоинства.
"Друзья, я жил с этим ежедневно с начала Майдана. Люди и структуры, которые шесть лет подряд уничтожали меня и мою репутацию, теперь взялись за тех, кто имеет хоть какую-то причастность к Майдану и российско-украинской войне. То, что только что было полем моей ежедневной личной битвы, стало достоянием широкой общественности", - написал Мухарский.
Также шоумен подчеркнул, что последние два года совсем не видит своих детей, потому что Егорова настраивает их против отца, которого называет "конченый нацик, фашист, моральный урод, жалкий алиментщик, и так же - рагуль, а также суицидальный наркоман".
Отметим, что Антин Мухарский при этом в тексте не пожелал даже обращаться к бывшей супруге как к личности, называя "это".
Напомним, в феврале 2016 года стало известно, что Снежана Егорова и Антон Мухарский официально разведены.
В июне 2018 года Снежана Егорова уволилась с телеканала "Прямой" после скандального опроса с ее бывшим. Тогда зрителям предложили опрос, в котором нужно было выбрать, "кого спасти" и "не дать убить врагу": Антина Мухарского или Снежану Егорову.