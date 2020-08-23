"Верите в возможность диалога с малороссами? Тогда Снежана Егорова идет к вам": Антин Мухарский отреагировал на слова своей экс-жены

Известный украинский шоумен отреагировал на резкие слова своей бывшей жены, скандальной украинской телеведущей Снежаны Егоровой.

Антин Мухарский прокомментировал громкий скандал после того, как его бывшая жена, известная ведущая Снежана Егорова цинично отозвалась о народных героях, которые "схожи с наркоманами, готовыми отдать все за дозу".

Официальное заявление шоумен в субботу, 22 августа, опубликовал на своей официальной странице в Facebook.

По словам Мухарского, он последние три недели отдыхал на яхте и редко брал телефон в руки, а об интервью узнал из-за "сотни звонков, вопросов на тему: "Как вы прокомментируете слова своей бывшей жены?". Подобные слова бывшей супруги не удивили артиста, так как постоянно слышал подобное от нее еще со времен Революции Достоинства.

"Друзья, я жил с этим ежедневно с начала Майдана. Люди и структуры, которые шесть лет подряд уничтожали меня и мою репутацию, теперь взялись за тех, кто имеет хоть какую-то причастность к Майдану и российско-украинской войне. То, что только что было полем моей ежедневной личной битвы, стало достоянием широкой общественности", - написал Мухарский.

Также шоумен подчеркнул, что последние два года совсем не видит своих детей, потому что Егорова настраивает их против отца, которого называет "конченый нацик, фашист, моральный урод, жалкий алиментщик, и так же - рагуль, а также суицидальный наркоман".

Отметим, что Антин Мухарский при этом в тексте не пожелал даже обращаться к бывшей супруге как к личности, называя "это".

Напомним, в феврале 2016 года стало известно, что Снежана Егорова и Антон Мухарский официально разведены.

В июне 2018 года Снежана Егорова уволилась с телеканала "Прямой" после скандального опроса с ее бывшим. Тогда зрителям предложили опрос, в котором нужно было выбрать, "кого спасти" и "не дать убить врагу": Антина Мухарского или Снежану Егорову.