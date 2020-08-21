Скачать
Пятница, 21.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский о высокой заболеваемости: Коронавирус может остановить медицину в Украине
Зеленский о высокой заболеваемости: Коронавирус может остановить медицину в Украине
Холодницкого уходит из САП, Венедиктова уже подписала приказ
Холодницкого уходит из САП, Венедиктова уже подписала приказ
Динамо показало новую гостевую форму, в которой сыграет уже сегодня (Фото)
Динамо показало новую гостевую форму, в которой сыграет уже сегодня (Фото)
Ошибочка вышла: пользователи Lightroom на iOS потеряли все снимки
Ошибочка вышла: пользователи Lightroom на iOS потеряли все снимки

"Повылазили непонятно откуда": Снежана Егорова оскорбила защитников Украины (Видео)

"Повылазили непонятно откуда": Снежана Егорова оскорбила защитников Украины (Видео)
15:30 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Известная телеведущая сделала резонансное заявление - герои, которые готовы отдать жизнь за страну схожи с наркоманами, готовыми отдать все за дозу.

Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова оскорбительно высказалась об украинских героях. Она считает, что их подвиги - это "высокая суицидальная готовновсть". В своих выражениях актриса была максимально циничной, сравнив воинов "с наркоманами, которые за дозу готовы жизнь продать, кровь отдать последнюю".

Об этом ведущая заявила в интервью для Youtube-канала ПРЯМО_TALK.

"Эти рагули, которые повылазили непонятно откуда, селюки… которые разговаривают на суржике и готовы свою жизнь отдать. Жизнь какую? Которая ничего из себя не представляет?" — сказала ведущая. Она считает что "эти люди никогда ничему не учились, не вкладывались и не стремились ни к чему, поэтому они просто готовы пожертвовать своей жизнью".

Смотрите видео интервью Снежаны Егоровой:

Снежана Егорова показала новорожденную внучку (Фото)

Кто такая Снежана Егорова?

Снежана Егорова — украинская актриса и телеведущая родом из Новой Каховки, мать пятерых детей. Работала в Театре драмы и комедии на Левом берегу, участвовала в проекте Танцы со звездами. В 1992 году вышла замуж за Сергея Егорова, в браке с которым у нее родилось две дочери — Анастасия и Александра.

В 2006 году Егорова вышла замуж за актера и музыканта Антона Мухарского. В браке с ним женщина родила еще троих детей: сыновей Андрея и Ивана и дочь Арину. В 2015 году пара со скандалом развелась.

Еще несколько лет бывшие влюбленные судились друг с другом. В итоге победила Снежана, которая при помощи суда потребовала с Мухарского алименты на суму 24 300 гривен в месяц.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Актриса, Телеведущая, Снежана Егорова.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кравчук: РФ в ТКГ поставила ультиматум относительно выборов на Донбассе
02 Депутаты придумали, как взыскать с украинцев долги за коммуналку
03 21 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
04 Итоги 20 августа: Зеленский на Херсонщине, коронавирус в Украине
05 Зозуля останется в испанском Альбасете, но с одним условием
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тихановская сообщила, когда вернется в Беларусь: видео
Тихановская сообщила, когда вернется в Беларусь: видео
Лукашенко о протестах в стране: Это моя проблема, которую я должен решать
Лукашенко о протестах в стране: Это моя проблема
В МОН утвердили 50 новых стандартов высшего образования
В МОН утвердили 50 новых стандартов высшего образования
Совсем скоро: в Apple случайно &quot;слили&quot; дату выхода iPhone 12
Совсем скоро: в Apple случайно "слили" дату выхода iPhone 12
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь