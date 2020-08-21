"Повылазили непонятно откуда": Снежана Егорова оскорбила защитников Украины (Видео)

Известная телеведущая сделала резонансное заявление - герои, которые готовы отдать жизнь за страну схожи с наркоманами, готовыми отдать все за дозу.

Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова оскорбительно высказалась об украинских героях. Она считает, что их подвиги - это "высокая суицидальная готовновсть". В своих выражениях актриса была максимально циничной, сравнив воинов "с наркоманами, которые за дозу готовы жизнь продать, кровь отдать последнюю".

Об этом ведущая заявила в интервью для Youtube-канала ПРЯМО_TALK.

"Эти рагули, которые повылазили непонятно откуда, селюки… которые разговаривают на суржике и готовы свою жизнь отдать. Жизнь какую? Которая ничего из себя не представляет?" — сказала ведущая. Она считает что "эти люди никогда ничему не учились, не вкладывались и не стремились ни к чему, поэтому они просто готовы пожертвовать своей жизнью".

Смотрите видео интервью Снежаны Егоровой:

Кто такая Снежана Егорова?

Снежана Егорова — украинская актриса и телеведущая родом из Новой Каховки, мать пятерых детей. Работала в Театре драмы и комедии на Левом берегу, участвовала в проекте Танцы со звездами. В 1992 году вышла замуж за Сергея Егорова, в браке с которым у нее родилось две дочери — Анастасия и Александра.

В 2006 году Егорова вышла замуж за актера и музыканта Антона Мухарского. В браке с ним женщина родила еще троих детей: сыновей Андрея и Ивана и дочь Арину. В 2015 году пара со скандалом развелась.

Еще несколько лет бывшие влюбленные судились друг с другом. В итоге победила Снежана, которая при помощи суда потребовала с Мухарского алименты на суму 24 300 гривен в месяц.