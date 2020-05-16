Скачать
Суббота, 16.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 15 мая: Усиленное тестирование на COVID-19 и "детская" помощь для ФЛП
Итоги дня 15 мая: Усиленное тестирование на COVID-19 и "детская" помощь для ФЛП
Погода на выходные: синоптики рассказали, где ждать потепления
Погода на выходные: синоптики рассказали, где ждать потепления
Ливерпуль готов раскошелиться на Диего Льоренте
Ливерпуль готов раскошелиться на Диего Льоренте
Мавра рассадница: приметы и обряды на 16 мая
Мавра рассадница: приметы и обряды на 16 мая

Снежана Егорова показала новорожденную внучку (Фото)

Снежана Егорова показала новорожденную внучку (Фото)
08:26 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Малышку родила старшая дочь 48-летней знаменитости - актриса Стася Ровинская.

Украинская телеведущая Снежана Егорова поделилась с поклонниками трогательной фотографией со своей внучкой Эммой, которая появилась на свет 12 мая. 

Трепетный кадр появился на странице знаменитой бабушки в Facebook. На фото девочка запечатлена в окружении своих старших братьев. В подписи к снимку телеведущая сообщила, что малышку и ее маму уже выписали из роддома. "Наша Эмма дома! В надежных руках братьев!", - написала Егорова.

"Фото невероятно щемящее! В любви пусть растет и дарит вам радость!", "Счастье в доме", "Какая прелесть", "Умиление", "Счастья малышке и крепкого здоровья.Пусть Ангел Хранитель оберегает ее", - пишут фолловеры телеведущей. 

Звезда "Варьяты-шоу" Владимир Жогло уже не холостяк (Фото)

Напомним, что Стася Ровинская - дочь Снежаны Егоровой от брака с режиссером Семеном Горовым. В свои 27 лет девушка - трижды мама. Помимо малышки Эммы Стася вместе с мужем, режиссером Ярославом Ровинским, воспитывает еще двоих детей. Первенец Эван появился в январе 2014 года. А спустя два года, в 2016-м, девушка родила мальчика с не менее интересным именем - Эней.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Знаменитости, Звезда, Телеведущая, Малыши, Снежана Егорова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дубинского не пустили на эфир к Шустеру
02 Япония начнет расследование действий ВОЗ во время пандемии
03 Визуальный тест, который раскроет суть Вашей личности
04 Очередной специальный коммерческий рейс из США вылетел в Украину
05 Как будут работать кафе и рестораны: Кабмин внес изменения в постановление
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В мире выявили почти 100 тысяч новых заражений COVID-19
В мире выявили почти 100 тысяч новых заражений COVID-19
16 мая - в Украине отмечается День Европы
16 мая - в Украине отмечается День Европы
Минфин: Половину руководителей украинских таможен уволили
Половину руководителей украинских таможен уволили
Рецепт дня: безумно вкусная паста карбонара
Рецепт дня: безумно вкусная паста карбонара
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь