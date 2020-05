Звезда "Варьяты-шоу" Владимир Жогло уже не холостяк (Фото)

View this post on Instagram

ГІРКО МОЛОДИМ Найбородатіший «вар’ят» перейшов у новий статус – чоловіка! Сьогодні учасник «Вар’яти-шоу» Володимир Жогло залишив лави холостяків і одружився зі своєю дівчиною Іриною Володя, Іра, бажаю вам, голуб’ята, поменше лаятися і побільше цілуватися, завжди розуміти один одного, поважати і цінувати, спільно будувати своє щастя і благополуччя, незважаючи на погодні умови за вікном і у світі. Міцної вам любові! Як Жожка зробив пропозицію та які плани на найближче майбутнє у молодої родини - читай у сторіс #новийканал #давайжитиразом #варятишоу