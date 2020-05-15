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Звезда "Варьяты-шоу" Владимир Жогло уже не холостяк (Фото)

Звезда "Варьяты-шоу" Владимир Жогло уже не холостяк (Фото)

Звезда "Варьяты-шоу" Владимир Жогло уже не холостяк (Фото)
19:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: www.facebook.com

Новости шоу бизнеса:Украинский комик Владимир Жогло признался 15 мая, что женился.

Об изменении семейного статуса 31-летний Владимир Жогло рассказал в Фейсбуке. Артист женился на любимой девушке Ирине, которая младше его на 8 лет.

По данным Нового канала, Владимир Жогло уже давно мечтал о семье. В комментарии журналистам он признался, что хочет иметь троих детей.

"Я хочу троих детей, потому что и нас в семье - трое. Уже и имена придумал. Старшего сына назову Ярослав. Право назвать дочь отдам жене. А младшего сына - или Матфей, или Максим", - рассказывал Владимир Жогло.

 
 
 
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ГІРКО МОЛОДИМ Найбородатіший «вар’ят» перейшов у новий статус – чоловіка! Сьогодні учасник «Вар’яти-шоу» Володимир Жогло залишив лави холостяків і одружився зі своєю дівчиною Іриною Володя, Іра, бажаю вам, голуб’ята, поменше лаятися і побільше цілуватися, завжди розуміти один одного, поважати і цінувати, спільно будувати своє щастя і благополуччя, незважаючи на погодні умови за вікном і у світі. Міцної вам любові! Як Жожка зробив пропозицію та які плани на найближче майбутнє у молодої родини - читай у сторіс #новийканал #давайжитиразом #варятишоу

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"Семья прежде всего!": MONATIK опубликовал архивное семейное фото

Известно, что звезда "Варьяты-шоу" сделал предложение любимой во время выступления во Львове. Произошло это перед Днем Валентина, 11 февраля. С тех пор Владимир Жогло и Ирина готовились к свадьбе. Но как прошел особенный праздник и какое платье выбрала невеста для церемонии - пока что остается в секрете.

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Свадьба, Женитьба, Владимир Жогло, Ирина Жогло.
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