Звезда "Варьяты-шоу" Владимир Жогло уже не холостяк (Фото)

Новости шоу бизнеса:Украинский комик Владимир Жогло признался 15 мая, что женился.

Об изменении семейного статуса 31-летний Владимир Жогло рассказал в Фейсбуке. Артист женился на любимой девушке Ирине, которая младше его на 8 лет.

По данным Нового канала, Владимир Жогло уже давно мечтал о семье. В комментарии журналистам он признался, что хочет иметь троих детей.

"Я хочу троих детей, потому что и нас в семье - трое. Уже и имена придумал. Старшего сына назову Ярослав. Право назвать дочь отдам жене. А младшего сына - или Матфей, или Максим", - рассказывал Владимир Жогло.

Известно, что звезда "Варьяты-шоу" сделал предложение любимой во время выступления во Львове. Произошло это перед Днем Валентина, 11 февраля. С тех пор Владимир Жогло и Ирина готовились к свадьбе. Но как прошел особенный праздник и какое платье выбрала невеста для церемонии - пока что остается в секрете.