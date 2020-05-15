"Семья прежде всего!": MONATIK опубликовал архивное семейное фото

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 15 мая, в мире отмечают международный День семьи.

15 мая во всем мире, в том числе и в Украине, отмечают Международный день семьи. В этот праздник знаменитости делятся в соцсетях нежными снимками со своими близкими, не остался в стороне и украинский хитмейкер MONATIK (Дмитрий Монатик).

Артист опубликовал на личной странице в Instagram фото, на котором запечатлены все члены его семьи: супруга Ирина Демичева и двое сыновей - Даниил и Платон. Все они позируют в одинаковых рубашках, крепко взявшись за руки. Свою публикацию Дмитрий сопроводил теплыми строками.

"Семья прежде всего! И важнее нет ничего. Просто помните... Она не даст утонуть и, я уверен, Вы не утонете, разве что в счастье!..." Люблю Вас безгранично и бесконечно! Всех с днем семьи!", - написал MONATIK.

Поклонники артиста не перестают восхищаться его семьей, о чем в очередной раз написали в комментариях. "Самые лучшие", "Берегите вашу семью! Вы прекрасные", "Какое же милое и теплое фото", "Какие же вы классные", - пишут фанаты.