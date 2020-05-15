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Показала животик: Надя Дорофеева ответила, беременная ли она (Видео)

Показала животик: Надя Дорофеева ответила, беременная ли она (Видео)
15:20 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская певица Надя Дорофеева прокомментировала слухи о своей беременности.

30-летняя экс-участница группы Время и Стекло и ее супруг, украинский певец Владимир Дантес дали интервью YouTube-каналу Peopletalk TV.

В беседе артистка высказалась на тему слухов о своей беременности, которые стремительно распространились в СМИ после того, как она объявила о распаде группы Время и Стекло.

Дорофеева решила наглядно опровергнуть информацию о своем "интересном положении", и показала стройный плоский живот:

"Нет, нет, я не беременна. Но покушала хорошо сегодня. Меня Вова накормил супчиком своим. Думаю, когда это произойдет, мы все равно будем скрывать. Но это не сейчас", — заявила она.

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Дорофеева также высказалась о ссорах с мужем в период карантина, признавшись, что период самоизоляции в их семье проходит без конфликтов:

"Когда мы много времени вместе, это классно. Мы за все время карантина поссорились один раз. Из-за бытовых проблем. Когда уже совсем нечего делать, можно поругаться", — рассказала певица.

Дорофеева и Дантес познакомились в 2011 году. Свадьба пары состоялась 8 июля 2015.

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Знаменитости, Звезды, Певица, Надя Дорофеева, Украинская певица, Владимир Дантес.
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