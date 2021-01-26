Снежана Егорова пошутила о новом законе об украинском языке, чем разожгла дискуссию в сети

Телеведущая Снежана Егоров не боится высказывать свое мнение, каким бы оно не было, даже если оно не сходится с мыслями окружающих.

16 января в силу вступил закон о государственном языке, который обязует сферу обслуживания в Украине говорить на украинском языке. Свое мнение по этому поводу высказала и Снежана Егорова.

На своей странице в Фейсбуке она написала пост, который разжег активную дискуссию в сети. Снежана опубликовала насмешливую картинку, в которой было написано, что украинский язык нужен только тем, кто планирует работать в сфере обслуживания.

Так, свою позицию относительно новой нормы закона о государственном языке и перехода сферы обслуживания на украинский язык Снежана Егорова выразила публично. Она поинтересовалась у пользователей, соглашаются ли они с нововведением.

"Доброе утро! А что вы думаете по этому поводу?!" – поинтересовалась у своих подписчиков телеведущая.

Многие комментаторы поддержали Егорову, и также считают новый закон притеснением населения. Однако, и тех, кто не принимает позицию знаменитости и полностью поддерживают нововведение.

"Без украинского можно жить в любой стране мира", "До этого беспредела ничего не имел против украинского. Стихи Шевченко на память знаю еще со школы. А вот теперь из принципа – бойкот", "Думаю, что этот закон является вопиющим нарушением прав и свобод" - пишут те, кто против закона.





"Це мова моїх пращурів, людей сили, честі, мова найкрасивіших колискових", "Живем в Украине, значит язык украинский!", "Сніжана, коли у вАС рейс до росії, з радістю допоможу спакувати валізи!", "За такие посты платят в долларах или рублях?" - пишут, кто за.

Ранее, "Телеграф" писал, что новый закон публично поддержала певица Оля Полякова, опубликовав на своей странице ролик, в котором высказала свое мнение. Стоит отметить, что говорила она на украинском, хотя в обыденной жизни говорит на русском.

Также, "Телеграф" собрал все, что нужно знать о законе об обслуживании на украинском языке в инфографике - где обязаны использовать, какие штрафы за нарушение, что делать, если отказываются обслуживать.