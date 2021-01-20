Надо изучать свой язык, надо на нем говорить: Оля Полякова поддержала языковой закон

С 16 января сфера в силу вступил новый закон, который “переводит” сферу обслуживания на украинский язык. Стоит отметить, что это вызвало немало гневных комментариев в сети.

Украинская певица Оля Полякова в повседневной жизни общается на русском, однако новую норму поддерживает, о чем публично заявила на своей странице в Инстаграме. Певица подчеркнула, что украинцам следует учить и общаться на государственном языке. Стоит отметить, что свою позицию она объясняла на украинском.

"Добрий вечір, мої любі та кохані" - начала Полякова свое обращение, что немного шокировало 15-летнюю дочь певицы Машу.

Артистка отметила, что не понимает почему в сеть так негодует относительно нововведения.

"Люди добрые, а вы видели, чтобы во Франции говорили на итальянском, а в Италии – на французском. Или может очень хотят американцы разговаривать на каком-то другом языке, чем на английском?”, – говорит Полякова.

Оля Полякова убеждена, что данный закон поможет гражданам осознать свою национальную идентичность и привить будущим поколениям любовь к "соловьиной".

Ранее, “Телеграф” писал, что Оля Полякова насмешила своих подписчиков забавными снимками своих дочерей.