Месть за испорченный кадр: Оля Полякова рассмешила сеть снимками дочерей (фото)

Украинская певица Оля Полякова вместе со своей семьей отдыхает на Мальдивах. Несмотря на критику за отдых во время локдауна, певица часто делится эффектными кадрами на своей странице в Инстаграм.

19 января она опубликовала серию забавных снимков своих дочерей - 15-летней Марии и 9-летней Алисы. Девочки позируют, а после “бесятся” на надувном матрасе в воде.

Как оказалось, младшая девочка вмешалась в фотосессию старшей сестры. За это Мария немного “освежила” Алису, сбросив ее в воду.

“Вот такая кара за испорченый снимок! Сёстры блин))))” - подписала снимки Полякова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Ранее, “Телеграф” показывал, как менялась Оля Полякова за время своей карьеры.