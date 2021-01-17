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“Королева ночи” Оля Полякова отмечает день рождение: как менялась певица за свою карьеру (фото, видео)

“Королева ночи” Оля Полякова отмечает день рождение: как менялась певица за свою карьеру (фото, видео)
Обновлено 13:54 Сегодня Телеграф

17 января отмечает свой 37 день рождение “Королева ночи” украинского шоу-бизнеса певица Оля Полякова.

Оля Полякова - “Украинская Леди Гага”, как окрестили певицу ее фанаты. За спиной Поляковой академическое образование, диапазон голоса в 4 октавы и долгий и нелегкий путь к успеху.

“Телеграф” предлагает вспомнить, как менялись образы суперблондинки за время ее карьеры.

Свой путь в шоу-бизнесе певица начала с альбома «Приходи ко мне», состоящего из 11 треков. Первый клип на сингл «Так не бывает» был показан по украинским телеканалам, однако оказался незамеченным широкой аудиторией.

2005 год стал в какой-то степени переломным для Оли. Под покровительством Александра Ревзина она записала сингл с группой Чай вдвоем. Однако высокая блондинка с длинными ногами не “зашла” слушателям.

После в 2008 году певица меняет продюсера и появляется на телевидении в образе суперблондинки и представляет сингл «Суперблондинка», после выхода которого Ольгу и начали замечать.

Однако по-настоящему популярной Оля Полякова стала в 2012 году, когда связала свою карьеру с генеральным директором компании EA Secret Service Михаилом Ясинским. Именно тогда появились знаменитые кокошники Поляковой и ее известные хиты - Polyakova Style, Шлепки, Люли, Первое лето без него и т.д.

В 2016 году Полякова постепенно начала отходить от образа “Суперблондинки в кокошнике”, выпустив хит “О Боже как больно”, клип на который снял Алан Бадоев.

После, певица начала все чаще появляться перед зрителями в более “приземленных образах” без огромных кокошников.

Новый виток творчества Оли Поляковой - грандиозный концерт “Королева ночи”. Артистка стала первой женщиной в Украине, которая собрала целый стадион – "Арена Львов" (35 тысяч зрителей).

Оля Полякова часто появляется в различных шоу в качестве как приглашенного гостя, так и судьей. В 2017 году певица стала участницей танцевального шоу “Танці з зірками”. А в 2018 году сыграла одну из главных ролей в фильме “Свингеры”.

Артистка активно ведет свою страницу в Инстаграме и радует своих поклонников новыми песнями и клипами.

 
 
 
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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Ранее, “Телеграф” сообщал, что Оля Полякова озадачила поклонников новым образом в кожаном наряде.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 254

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Певица, День рождение, Оля Полякова.
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