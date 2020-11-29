Что-то среднее между Пинк и Кайли Миноуг: Оля Полякова озадачила новым образом (фото, видео)

Украинская артистка Оля Полякова, которая ранее поругалась с замминистром здравоохранения Виктором Ляшко, показала себя в новом фантастическом образе.

Певица разместила на своей личной странице в Инстаграм фото, на котором она позирует перед камерой в нежно-розовом кожаном платье.

"Как вам новый образ? Кого напоминаю вам на этот раз))))", - спросила подписчиков Полякова. Пост звезды набрал около 60 тысяч лайков.

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В этом образе певица появилась на съемках нового выпуска шоу "Маска", который идет на телеканале Украина.

Кадры Оли Поляковой из сториз:

Фанаты популярной артистки отметили, что больше всего она похожа на Пинк, Леди Гагу, Кайли Миноуг, Гвен Стефани, а также Светлану Вольнову.

Напомним, что ранее украинская певица Оля Полякова наткнулась на критику из-за совместного выступления с Филиппом Киркоровым, концерт которого прошел 4 ноября в Дубае.