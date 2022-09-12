В России дали поблажки молчащим о войне украинским артистам, но зацензурили Дорна и Лободу

Украинские артисты, которые молчат о войне, избежали цензуры

Песни украинских звезд, которые высказались против вторжения россии в свою страну, российские радиостанции убрали из своих эфиров.

Об этом пишет Телеграм-канал "Можем объяснить". Отмечается, что в числе запрещенных артистов оказались Иван Дорн, Светлана Лобода, Макс Барских, украинская группа Kazka. После того как в конце февраля — начале марта все они высказались против войны, их даже самые известные хиты полностью исчезли из радиоэфира.

"Российские радиостанции перестали ставить песни "неправильных" украинских исполнителей. "Правильные" избежали цензуры", — пишет канал.

К примеру, песня Дорна "Стыцамен" до 24 февраля ротировались очень часто — с 2015 года она прозвучала больше 7 тысяч раз, а после 2 марта — ни разу.

Аналогичная ситуация случилась и с композицией Светланы Лободы "К черту любовь" — в последний раз ее ставили 13 марта, да еще и в региональном, а не федеральном эфире.

А вот артисты, которые продолжают молчать о войне, цензуры избежали. Напомним, что среди них — Ани Лорак, Елка, Maruv и другие артисты, которые родились в Украине.

Напомним, что Иван Дорн призвал россиян остановить войну в день вторжения российских войск в Украину. Кроме того артист, который до этого практически жил и выступал для россиян, обратился к российским звездам, чтобы те выступили против войны.

Светлана Лобода, которая получала от рук путинистов музыкальные премии, только спустя месяц назвала вторжение рф в Украину войной. 24 марта артистка обратилась со словами благодарности к украинским ВСУ.

На днях Лобода дала интервью российской журналистке, где повинилась перед Украиной, но заявила, что не будет переходить с русского на украинский язык.