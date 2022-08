"Сине-желтый сильнейший": Вакарчук, Осадчая, Барских и другие звезды поздравили украинцев с Днем Флага (фото, видео)

Звезды уверены, что сейчас в мире самый сильный и заряженный энергией флаг — именно нашей свободной Украины

Звезды украинского шоу-бизнеса традиционно поздравили своих поклонников с Днем Государственного флага Украины-2022 в социальных сетях.

Так, украинский дизайнер Андре Тан заявил, что он на 100% уверен, что сейчас в мире самый сильный и заряженный энергией флаг — именно нашей свободной Украины.

"Сине-желтый сильнейший. Мое сердце наливается гордостью, когда огромное количество людей со всего мира носят нашу символику. А мои друзья из Европы пишут мне в личные "We are proud for you, Ukrainians", — написал Тан.

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук поделился с подписчиками, что за последнее время побывал во многих странах Европы и везде встречал наш сине-желтый флаг.

"Наш Флаг стал символом свободы, мужества и силы для многих людей из разных стран! Мы чувствуем эти цвета сердцем. Люди свободного мира через него чтят тех, кто защищает свободу, кто прямо сейчас творит историю смелости и мужества, а наше знамя — символом несокрушимости", — подчеркнул певец.

"А сколько лет ты уже живешь под нашим флагом? Проходит день, а я люблю тебя еще больше, чем вчера, Украина. С Днем Государственного флага, лучшая страна в мире!", — поздравила украинцев певица Оля Цибульская.

Исполнитель Макс Барских написал в Инстаграме, что месяцы войны превратили эти два цвета в символ непокорности, понятный каждому далеко за пределами нашей страны: "Лично для меня в этих цветах есть что-то с детства и что-то очень родное. Мы научились их видеть во всем и повсюду. С Днем флага, несгибаемая Украина!"

Поздравила с Днем Флага страны и телеведущая Екатерина Осадчая. В праздник звезда показала своего взрослого сына Илью. На фото звездная мама позирует на фото в голубой футболке, в то время, как ее сын — желтой.

"Сегодня не только наш праздник, День нашего флага теперь с нами отмечает весь мир, ведь в каждом уголке мира от Новой Зеландии до Гренландии желто-синий это символ свободы, борьбы и силы духа народа. Нас стали узнавать по цвету флага во всем мире и выражать поддержку", — написала Осадчая.

"С Днем Украинского Флага", — лаконично поздравила с праздником Настя Каменских.

