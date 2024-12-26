Победа в суде, многочисленные награды, более 30 млн помощи военным – АНТИТЕЛА подвели итоги 2024 года

С 2014 года группа АНТИТЕЛА имеет единственную цель – помогать Украине в борьбе с врагом и приближать победу

2024 год у группы АНТИТЕЛА был полон таким количеством событий, усилий, достижений и заслуг, что хватило бы на годы. Подводя итоги, мы выделили основное – чем жили и для чего просыпались музыканты каждое утро в течение уходящего года.

2024 для АНТИТЕЛА – ЭТО ОБЩАЯ ЦЕЛЬ

Для группы АНТИТЕЛА с 2014 года ЦЕЛЬ одна – помощь Украине в борьбе с врагом и ускорение правильной победы. В 2024 году мы смогли масштабировать свои усилия и привлекли новые сложные форматы, площадки и аудитории.

Начиная год мощным благотворительным концертом в киевском Дворце Спорта, собрав более 8000 зрителей, и заканчивая год плотным концертным графиком в Украине, сыграв 43 в основном аншлаговых концерта за 50 дней, АНТИТЕЛА в течение года осуществляли дипломатическую, информационную и культурную деятельность группы за пределами Украины, что охватила десятки городов Великобритании и США. За период весна-осень было проведено более 30 открытых информационных мероприятий с местными и украинскими общинами и столько же ивентов закрытого формата с представителями правительства, политиками, дипломатами, владельцами бизнеса, меценатами, общественными и культурными деятелями – АНТИТЕЛА на всех уровнях призывали содействовать Украине в экономических и политических аспектах, а главное оказывать помощь Силам Обороны.

От Гарвардского университета в Вашингтонский Капитолий. Музыканты как ветераны войны и публичные культурные деятели поднимали трудные и важные темы, дав десятки интервью иностранным СМИ. На сцене, радио и телевидении ставились острые вопросы о тысячах украинских военнопленных, которых во что бы то ни стало нужно возвращать домой, при содействии демократического мира, о неоправданно медленном поступлении военной помощи, что пропорционально влияет на потери среди украинского населения. Говорили и о необходимости снятия многочисленных экономических барьеров между Украиной и США, чтобы дать возможность украинской экономике укрепляться и расти, таким образом, обеспечивать в первую очередь потребности ВСУ ради победы.

АНТИТЕЛА приняли участие в многочисленных общественно важных форумах, саммитах и панельных дискуссиях. Часы видеообращений, тысячи комментариев и частных сообщений были отправлены и опубликованы в соцсетях. Более сотни сюжетов, комментариев и материалов были опубликованы в украинских и зарубежных СМИ. Весь год продолжалась непрерывная круглосуточная коммуникация, которая, возможно, незаметна, однако на основе которой АНТИТЕЛА строят диалог с миром с целью привлекать помощь Украине, противодействовать враждебной пропаганде.

С камерными выступлениями и теплыми разговорами также мы посетили многочисленные военные госпитали и реабилитационные центры, где находятся на лечении раненые защитники, как в Украине, так и за рубежом. Мы делились опытом и советами со студентами Черновицкого университета и молодежным сообществом Тернополя. Поддерживали песнями переселенцев из Мариуполя в Запорожье.

Летом 2024 года с мощной часовой программой АНТИТЕЛА представили Украину и на культурных телевизионных музыкальных фестивалях в Дании и Польше. Достойно представив украинскую культуру и еще раз напомнив о войне на Родине.

2024 для АНТИТЕЛА – ЭТО "ВДОМА"

В плотном графике, скучая по родным, АНТИТЕЛА успели за год записать и выпустить новые хиты "ТИ САМЕ ТА", "ПОЛАМАНІ" и "ВДОМА". Последняя песня закрывает 2024 год, возглавляя радио хит-парады страны на первом месте и по сей день. Песня и клип были восприняты украинцами по всему миру очень чувственно – оставившие тысячи отзывов, миллионы просмотров и прослушиваний в сети интернет.

Также, как бы это громко ни звучало, но действительно, в пользу всех музыкантов Украины, именно в 2024 году АНТИТЕЛА наконец поставили точку в продолжавшемся почти 6 лет судебном процессе решением Апелляционного суда г. Киева навсегда закрыв возможность мошенникам используя свой патент истребовать деньги с авторов.

2024 год для АНТИТЕЛА – это конкретные результаты благотворительной помощи в сумме более 30 млн грн

2 500 000 грн с первого этапа проекта "Culture VS War" в Великобритании = присоединились к закупке многофункционального катера Т12 украинского производства для подразделений ГУР.

с первого этапа проекта "Culture VS War" в Великобритании = присоединились к закупке многофункционального катера Т12 украинского производства для подразделений ГУР. 10 500 000 грн со второго этапа международного проекта "Culture VS War" в США = оплатили полную стоимость второго многофункционального катера Т12 украинского производства для подразделений ГУР.

со второго этапа международного проекта "Culture VS War" в США = оплатили полную стоимость второго многофункционального катера Т12 украинского производства для подразделений ГУР. 2 000 000 грн с аукционов большого украинского тура, охватившего 43 города = РЭБы и медицина для ВЧ А7045 и А7296.

с аукционов большого украинского тура, охватившего 43 города = РЭБы и медицина для ВЧ А7045 и А7296. 1 288 087 грн с приобретенных билетов на концерт во Дворце Спорта = необходимое оборудование для 130 батальона ТРО, 241 Бригады.

с приобретенных билетов на концерт во Дворце Спорта = необходимое оборудование для 130 батальона ТРО, 241 Бригады. 900 000 грн донатов из анонсированного во время концерта во Дворце Спорта сбора = 52 FPV-дроны для обеспечения потребностей Сил обороны.

донатов из анонсированного во время концерта во Дворце Спорта сбора = 52 FPV-дроны для обеспечения потребностей Сил обороны. 4 515 423 грн с проданных билетов на концерт в Крыму = секретный/важный груз для спецназовцев ГУР, результаты успешного применения которого уже были и еще будут в новостях.

с проданных билетов на концерт в Крыму = секретный/важный груз для спецназовцев ГУР, результаты успешного применения которого уже были и еще будут в новостях. 2 000 000 грн – донаты и партнерская поддержка Кредобанка на проведение первого лагеря за рубежом, в Болгарии, для детей наших собратьев, ушедших на щите.

– донаты и партнерская поддержка Кредобанка на проведение первого лагеря за рубежом, в Болгарии, для детей наших собратьев, ушедших на щите. Более 5 000 000 грн – регулярная поддержка войск, передача оборудования по запросам, поездки и т.д.

В этом году музыканты были неоднократно награждены наградами и медалями от командиров подразделений и руководителя ГУР МО, а также Командование Медицинских сил ВСУ за системную многолетнюю помощь и службу.

Каждая гривна, каждое слово, каждая встреча, поддержка, помощь, содействие – каждое действие, направленное на приближение победы, произошло благодаря единству многих людей и тяжелому труду. Партнеры, благотворительные фонды, общественные объединения, спонсоры, меценаты, частные доноры, друзья, родные и знакомые образовали кровеносную систему, питающую и движущую важные инициативы.

Это Revived Soldiers Ukraine и United Help Ukraine, Асоціація "Дивись українське!", Благодійний фонд "МХП-Громаді" Ukrainian American Community Center, Support Ukraine / London Euromaidan, Ukrainian Cultural Center и БФ АНТИТЕЛА. Это KredoBank и Всеукраїнська Асоціація Музичних Подій UAME и их инициатива Music Saves Ukraine.

Спасибо за всестороннюю поддержку общин украинцев в Великобритании и США, сообщества Antytila UK, продолжающих активно поддерживать украинское войско, организовывать собственные собрания и выставки, быть инициативными и систематическими.

Спасибо военным, нашим собратьям, благодаря которым многое вообще стало возможным! Спасибо тем, кто рядом с нами и бок о бок идет вперед годами: родным и близким, друзьям и партнерам, и всем неравнодушным.

Ранее фронтмен группы АНТИТЕЛА высказался по отношению к российским исполнителям. "Телеграф" писал, что Тарас Тополь думает о поддержке Аллы Пугачевой и Максима Галкина.