Перемога в суді, числені відзнаки, більше 30 млн допомоги військовим – АНТИТІЛА підвели підсумки 2024 року

З 2014 року гурт АНТИТІЛА має єдину мету – допомагати Україні в боротьбі з ворогом і наближати перемогу

2024 рік у гурту АНТИТІЛА був сповнений такою кількістю подій, зусиль, досягнень і здобутків, що вистачило б на роки. Підбиваючи підсумки, ми виділили основне – чим жили та для чого прокидались музиканти щоранку впродовж року, що минає.

2024 для АНТИТІЛА – ЦЕ СПІЛЬНА МЕТА

Для гурту АНТИТІЛА з 2014 року МЕТА і ЦІЛЬ одна – допомога Україні у боротьбі з ворогом і прискорення правильної перемоги. У 2024 році ми змогли масштабувати свої зусилля і залучили нові складні формати, майданчики та аудиторії.

Починаючи рік потужним благодійним концертом у київському Палаці Спорту, зібравши понад 8000 глядачів, і закінчуючи рік щільним концертним графіком в Україні, зігравши 43 здебільшого аншлагових концерти за 50 днів, АНТИТІЛА впродовж року здійснювали дипломатичну, інформаційну та культурну діяльність гурту за межами України, що охопила десятки міст Великої Британії та США. За період весна-осінь було проведено понад 30 відкритих інформаційних заходів з місцевими та українськими громадами та стільки ж івентів закритого формату з представниками уряду, політиками, дипломатами, власниками бізнесу, меценатами, громадськими та культурними діячами – АНТИТІЛА на всіх рівнях закликали сприяти Україні в економічних і політичних аспектах, а головне надавати допомогу Силам Оборони.

Від Гарвардського університету до Вашингтонського Капітолія. Музиканти як ветерани війни і публічні культурні діячі порушували важкі та важливі теми, давши десятки інтерв’ю іноземним ЗМІ. На сцені, радіо і телебаченні ставились гострі питання про тисячі українських військовополонених, яких будь-що потрібно повертати додому, за сприяння демократичного світу, про невиправдано повільне надходження військової допомоги, що пропорційно впливає на втрати серед українського населення. Говорили і про необхідність зняття численних економічних барʼєрів між Україною та США, щоб дати змогу українській економіці укріплюватися та зростати, таким чином забезпечувати в першу чергу потреби ЗСУ, заради перемоги.

АНТИТІЛА взяли участь в численних суспільно важливих форумах, самітах і панельних дискусіях. Години відеозвернень, тисячі коментарів та приватних повідомлень було надіслано та опубліковано у соцмережах. Більше сотні сюжетів, коментарів і матеріалів було опубліковано в українських і закордонних медіа. Увесь рік тривала безперервна цілодобова комунікація, яку, можливо, непомітно, проте на основі якої АНТИТІЛА будують діалог зі світом з метою залучати допомогу Україні, протидіяти ворожій пропаганді.

З камерними виступами і теплими розмовами також ми відвідали численні військові госпіталі та реабілітаційні центри, де перебувають на лікуванні поранені захисники, як в Україні, так і за кордоном. Ми ділилися досвідом і порадами зі студентами Чернівецького університету та молодіжною спільнотою Тернополя. Підтримували піснями переселенців з Маріуполя в Запоріжжі.

Влітку 2024 року з потужною годинною програмою АНТИТІЛА представили Україну і на культурних телевізійних музичних фестивалях в Данії та Польщі. Гідно представивши українську культуру та ще раз нагадавши про війну на Батьківщині.

2024 для АНТИТІЛА – ЦЕ ВДОМА

В щільному графіку, сумуючи за рідними, АНТИТІЛА встигли за рік записати і випустити нові хіти "ТИ САМЕ ТА", "ПОЛАМАНІ" і "ВДОМА". Остання пісня закриває 2024 рік, очолюючи радіо хіт-паради країни на першому місці і до сьогодні. Пісня і кліп були сприйняті українцями по всьому світу дуже чуттєво, – котрі залишили тисячі відгуків, мільйони переглядів та прослуховувань у мережі інтернет.

Також, як би це голосно не звучало, але дійсно, на користь всіх музикантів України, саме у 2024 році АНТИТІЛА нарешті поставили крапку в судовому процесі, що тривав майже 6 років, рішенням Апеляційного суду м. Києва назавжди закривши можливість шахраям використовуючи свій патент витребувати гроші з авторів.

2024 для АНТИТІЛА – це конкретні результати благодійної допомоги в сумі понад 30 млн грн

2 500 000 грн з першого етапу проєкту "Culture VS War" у Великобританії = долучились до закупівлі багатофункціонального катера Т12 українського виробництва для підрозділів ГУР.

з першого етапу проєкту "Culture VS War" у Великобританії = долучились до закупівлі багатофункціонального катера Т12 українського виробництва для підрозділів ГУР. 10 500 000 грн з другого етапу міжнародного проєкту "Culture VS War" у США = сплатили повну вартість другого багатофункціонального катера Т12 українського виробництва для підрозділів ГУР.

з другого етапу міжнародного проєкту "Culture VS War" у США = сплатили повну вартість другого багатофункціонального катера Т12 українського виробництва для підрозділів ГУР. 2 000 000 грн з аукціонів великого українського туру, що охопив 43 міста = РЕБи і медицина для ВЧ А7045 та А7296.

з аукціонів великого українського туру, що охопив 43 міста = РЕБи і медицина для ВЧ А7045 та А7296. 1 288 087 грн з придбаних квитків на концерт у Палаці Спорту = необхідне обладнання для 130 батальйону ТРО, 241 Бригади.

з придбаних квитків на концерт у Палаці Спорту = необхідне обладнання для 130 батальйону ТРО, 241 Бригади. 900 000 грн донатів з анонсованого під час концерту у Палаці Спорту збору = 52 FPV-дрони для забезпечення потреб Сил оборони.

донатів з анонсованого під час концерту у Палаці Спорту збору = 52 FPV-дрони для забезпечення потреб Сил оборони. 4 515 423 грн з проданих квитків на концерт в Криму = секретний/важливий вантаж для спецпризначенців ГУР, результати успішного застосування якого вже були і ще будуть у новинах.

з проданих квитків на концерт в Криму = секретний/важливий вантаж для спецпризначенців ГУР, результати успішного застосування якого вже були і ще будуть у новинах. 2 000 000 грн – донати та партнерська підтримка Кредобанку на проведення першого табору за кордоном, в Болгарії, для дітей наших побратимів, що пішли на щиті.

– донати та партнерська підтримка Кредобанку на проведення першого табору за кордоном, в Болгарії, для дітей наших побратимів, що пішли на щиті. Понад 5 000 000 грн – регулярна підтримка війська, передача обладнання по запитах, поїздки тощо.

В цьому році музиканти були неодноразово нагороджені відзнаками та медалями від командирів підрозділів і очільника ГУР МО, а також Командування Медичних сил ЗСУ за системну багаторічну допомогу і службу.

Кожна гривня, кожне слово, кожна зустріч, підтримка, допомога, сприяння – кожна дія, що спрямована на наближення перемоги, відбулася завдяки єдності багатьох людей і важкій праці. Партнери, благодійні фонди, громадські об’єднання, спонсори, меценати, приватні донори, друзі, рідні та знайомі утворили собою кровоносну систему, що живить і рухає важливі ініціативи.

Це Revived Soldiers Ukraine та United Help Ukraine, Асоціація "Дивись українське!", Благодійний фонд "МХП-Громаді" Ukrainian American Community Center, Support Ukraine / London Euromaidan, Ukrainian Cultural Center та БФ АНТИТІЛА. Це KredoBank та Всеукраїнська Асоціація Музичних Подій UAME та їхня ініціатива Music Saves Ukraine.

Дякуємо за всебічну підтримку громадам українців у Великій Британії та США, спільноті Antytila UK, які продовжують активно підтримувати українське військо, організовувати власні збори та виставки, бути ініціативними та систематичними.

Дякуємо військовим, нашим побратимам, завдяки яким багато чого взагалі стало можливим! Дякуємо тим, хто поруч з нами та пліч-о-пліч йде вперед роками: рідним і близьким, друзям і партнерам, і всім небайдужим.

Раніше фронтмен гурту АНТИТІЛА висловився стосовно російських виконавців. "Телеграф" писав, що Тарас Тополя думає про підтримку Алли Пугачової і Максима Галкіна.