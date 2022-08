"Синьо-жовтий найсильніший": Вакарчук, Осадча, Барських та інші зірки привітали українців з Днем Прапора (фото, відео)

Зірки впевнені, що наразі у світі найсильніший та найбільш заряджений енергією прапор — саме нашої вільної України

Зірки українського шоубізнесу традиційно привітали своїх шанувальників з Днем Державного прапора України-2022 у соціальних мережах.

Так, український дизайнер Андре Тан заявив, що він на 100% впевнений, що наразі у світі найсильніший та найбільш заряджений енергією прапор — саме нашої вільної України.

"Синьо-жовтий найсильніший. Моє серце наливається гордістю, коли величезна кількість людей з усього світу носять нашу символіку. А мої друзі з Європи пишуть мені в особисті "We are proud for you, Ukrainians", — написав Тан.

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поділився з підписниками, що за останній час він побував в багатьох країнах Європи і скрізь зустрічав наш синьо-жовтий прапор.

"Наш Прапор став символом свободи, мужності і сили для багатьох людей із різних країн! Ми відчуваємо ці кольори серцем. Люди вільного світу через нього віддають шану тим, хто захищає свободу, хто просто зараз творить історію сміливості і мужності, а наш прапор — символом незламності", — підкреслив співак.

"А скільки років ти вже живеш під нашим стягом? Минає день, а я люблю тебе ще більше, ніж учора, Україно. З Днем Державного прапора, найкраща країна в світі!", — привітала українців співачка Оля Цибульська.

Виконавець Макс Барських написав в Інстаграмі, що місяці війни перетворили ці два кольори на символ нескореності, зрозумілий кожному далеко за межами нашої країни: "Особисто для мене в цих кольорах є щось з дитинства і щось дуже рідне. Ми навчилися їх бачити в усьому і всюди. З Днем прапора, незламна Україно!"

Привітала з Днем Прапора країни і телеведуча Катерина Осадча. У свято зірка показала свого дорослого сина Іллю. На фото зіркова мама позує на фото в блакитній футболці, в той час, як її син — в жовтій.

"Сьогодні не тільки наше свято, День нашого прапора тепер з нами відзначає весь світ, адже в кожному куточку світу від Нової Зеландіі до Гренландії жовто-синій це символ свободи, боротьби і сили духу народу. Нас стали впізнавати за кольорами прапора в усьому світі і висловлювати підтримку", — написала Осадча.

"З Днем Українського Прапора", — лаконічно привітала зі святом Настя Каменських.

