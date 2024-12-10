Дружил с Зеленским, а затем сказал "Спасибо" Путину за войну: что говорит о вторжении России Марат Башаров

Звезда "Ворошиловского стрельца" был уволен с театра за поддержку войны

Российский актер Марат Башаров еще до полномасштабного вторжения России стал персоной нон-грата в Украине. После 2014 года звезда фильмов "Ворошиловский стрелок" и "Таежный роман" незаконно посещал аннексированный Крым.

Вместе с Владимиром Зеленский артист снимался в кино и даже называл президента Украины великим человеком. "Телеграф" рассказывает, как Марат Башаров поддержал войну в Украине и как сейчас выглядит.

Марат Башаров говорил о дружбе с Зеленским

Российский актер заявлял, что до войны имел дружеские отношения с Владимиром Зеленским, когда снимался с ним в фильмах "Служебный роман. Наше время" (2011) и "Ржевский против Наполеона" (2012).

"Это великий человек, великий, замечательный актер и честный человек… Если у Володи всегда все получается на съемочной площадке, то почему не получится у руля государства? Просто съемочная площадка — это маленькое государство", — говорил Башаров, когда Зеленский баллотировался в президенты Украины.

Зеленский, Башаров и Заворотнюк когда-то были коллегами по съемочной площадке

Что Марат Башаров говорит о войне в Украине

До полномасштабной войны российский актер не раз посещал аннексированный РФ украинский Крым. Там он гастролировал со своими спектаклями, а также участвовал в пропагандистских мероприятиях. После этого Башаров попал в "Миротворец".

24 февраля 2022 года в Инстаграме мужчина выложил совместное фото с российским диктатором Путиным и написал "Спасибо", явно давая понять, что он поддерживает агрессивную политику Кремля.

После этого поста Башарова уволил из московского драматического театра "Школа современной пьесы" руководитель театра, одессит Иосиф Райхельгауз, который осудил войну в Украине. Вскоре и самого Райхельгауза сняли с должности за его публичную критику действий российского правительства.

Иосиф Райхельгауз родом из Одесси

Путинист также не раз ездил на оккупированный Донбасс, в частности 12 июня 2022 года Башаров посетил Луганск и выступил там в рамках пропагандистского празднования Дня России.

2 августа актер осудил коллег, не поддержавших войну и решивших покинуть Россию. Сравнил страну-агрессоршу с "матерью", а уехавших – с "неблагодарными детьми". Башарова включила в санкционный список даже Канада, а не только Украина.

Как сейчас выглядит Марат Башаров

Напомним, на Донбассе по очереди уничтожают российских наемников, из-за которых страдают мирные украинцы. Ранее "Телеграф" показывал, как в Донецке выглядит могила боевика "Моторолы".