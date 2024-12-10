Укр

Дружил с Зеленским, а затем сказал "Спасибо" Путину за войну: что говорит о вторжении России Марат Башаров

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
1205
Владимир Зеленский снимался с Башаровым в "Служебном романе"
Владимир Зеленский снимался с Башаровым в "Служебном романе". Фото Коллаж "Телеграфа"

Звезда "Ворошиловского стрельца" был уволен с театра за поддержку войны

Российский актер Марат Башаров еще до полномасштабного вторжения России стал персоной нон-грата в Украине. После 2014 года звезда фильмов "Ворошиловский стрелок" и "Таежный роман" незаконно посещал аннексированный Крым.

Вместе с Владимиром Зеленский артист снимался в кино и даже называл президента Украины великим человеком. "Телеграф" рассказывает, как Марат Башаров поддержал войну в Украине и как сейчас выглядит.

Марат Башаров говорил о дружбе с Зеленским

Российский актер заявлял, что до войны имел дружеские отношения с Владимиром Зеленским, когда снимался с ним в фильмах "Служебный роман. Наше время" (2011) и "Ржевский против Наполеона" (2012).

"Это великий человек, великий, замечательный актер и честный человек… Если у Володи всегда все получается на съемочной площадке, то почему не получится у руля государства? Просто съемочная площадка — это маленькое государство", — говорил Башаров, когда Зеленский баллотировался в президенты Украины.

марат башаров владимир зеленский анастасия заворотнюк
Зеленский, Башаров и Заворотнюк когда-то были коллегами по съемочной площадке

Что Марат Башаров говорит о войне в Украине

До полномасштабной войны российский актер не раз посещал аннексированный РФ украинский Крым. Там он гастролировал со своими спектаклями, а также участвовал в пропагандистских мероприятиях. После этого Башаров попал в "Миротворец".

марат башаров миротворец
Фото: myrotvorets.center/criminal/basharov-marat-alymzhanovych

24 февраля 2022 года в Инстаграме мужчина выложил совместное фото с российским диктатором Путиным и написал "Спасибо", явно давая понять, что он поддерживает агрессивную политику Кремля.

владимир путин марат башаров
Фото: instagram.com/marabash1

После этого поста Башарова уволил из московского драматического театра "Школа современной пьесы" руководитель театра, одессит Иосиф Райхельгауз, который осудил войну в Украине. Вскоре и самого Райхельгауза сняли с должности за его публичную критику действий российского правительства.

Иосиф Райхельгауз
Иосиф Райхельгауз родом из Одесси

Путинист также не раз ездил на оккупированный Донбасс, в частности 12 июня 2022 года Башаров посетил Луганск и выступил там в рамках пропагандистского празднования Дня России.

2 августа актер осудил коллег, не поддержавших войну и решивших покинуть Россию. Сравнил страну-агрессоршу с "матерью", а уехавших – с "неблагодарными детьми". Башарова включила в санкционный список даже Канада, а не только Украина.

Марат Башаров
Как сейчас выглядит Марат Башаров

Напомним, на Донбассе по очереди уничтожают российских наемников, из-за которых страдают мирные украинцы. Ранее "Телеграф" показывал, как в Донецке выглядит могила боевика "Моторолы".

Теги:
#Война #Владимир Путин #Владимир Зеленский #Марат Башаров