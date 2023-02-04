Любимый артист путина, а также Басков, Боярский и другие: Канада ввела санкции против россиян

Под санкции попали 38 физических и 16 юридических лиц рф, причастных к распространению российской дезинформации и пропаганды

Вслед за Соединенными Штатами Америки санкции против россии и ярых ценителей "русского мира", решение о введении ряда ограничений приняла и Канада. В санкционные списки попал любимый певец русского диктатора николай расторгуев (его группу "любэ" путин называл своей любимой), а также его коллеги по сцене — николай Басков, ирина аллегрова, лариса долина, михаил боярский и другие.

Информацию, которую сообщила министерша иностранных дел Канады Мелани Жоли, обнародовала пресс-служба канадского ведомства, отметив, что с февраля санкции будут внедрены в целом против 38 физических лиц и 16 организаций, причастных или поддерживающих российскую агрессию и пропаганду против Украины и

"Война президента владимира путина в Украине основана на лжи и обмане. Российские операции по дезинформации привлекли знаменитостей и так называемые организации новостей, чтобы поддержать тезисы Кремля и попытаться оправдать происходящие по всей Украине зверства. Это привело к необоснованной поддержке российского режима", – говорится в сообщении.

Кто попал в список

МИА "россия сегодня",

United World International,

"Фонд борьбы с репрессиями",

фонд "русский мир".

А также такие российские "звезды", как николай басков, михайло боярский, марат башаров, дима билан, николай расторгуев, олег газманов, александр маршал, полина гагарина, надежда бабкина, александр буйнов, данная борисова, ирина аллегрова, лариса долина, виктория дайнеко, михаил галустян и другие.

По словам министерши, из-за российской дезинформации вынужденно страдают миллионы людей в Украине.

"В поисках ложного правдоподобия для поддержки своей лжи президент пути призвал россиян с публичными платформами продвигать дезинформацию и пропаганду. Президент путин пытается манипулировать общественным мнением. Канада не позволит распространителям дезинформации и пропаганды"– заявила Жоли.

Также в МИД добавили, что за 8 лет войны на украинских территориях Канада ввела санкционные ограничения против 2200 физических и юридических лиц из рф. А с началом полномасштабного вторжения внесло в санкционные списки еще дополнительно более 1600 физических и юрлиц из россии, Украины и Беларуси.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский ввел ограничения против экс-нардепа Вадима Новинского, настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла и других представителей русской православной церкви (РПЦ).