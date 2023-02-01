Санкции против россии не подлежат обсуждению: новое заявление МОК

Российские спортсмены не будут выступать под своим флагом

МОК ответил на комментарии президента Олимпийского комитета россии Станислава Позднякова о допуске российских спортсменов к международным стартам. Ранее Поздняков попросил Украину не бойкотировать Олимпиаду.

Глава ОКР требовал разрешить россиянам участвовать в международных соревнованиях на тех же условиях, что и другие спортсмены. То есть, с флагом и гимном.

"Санкции против россии и беларуси не подлежат обсуждению. Они были единогласно подтверждены на недавнем саммите Олимпийских игр 9 декабря 2022 года", — цитирует пресс-службу МОК "Чемпионат".

Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины заявил, что рассмотрит возможность бойкота Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже, в случае допуска россиян. Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) допустил возможность участия россиян в международных турнирах под нейтральным флагом. Президент Украины Владимир Зеленский тут же раскритиковал данную инициативу МОК.

Кроме того, наши команды готовы отказаться от олимпийской квалификации, если там будут выступать россияне и белорусы.