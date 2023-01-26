В россии гордятся спортсменами, которые убивают украинцев: Беленюк возмущен позицией МОК

Олимпийский чемпион и народный депутат против поблажек для атлетов из страны-агрессора

Волна возмущения катиться по Украине после решения МОК допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

К примеру, президент НОК Вадим Гутцайт пригрозил бойкотировать Олимпийский игры. А чемпионка Атланты-1996 Лилия Подкопаева написала открытое письмо в адрес МОК.

Высказал свою позицию и олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк.

"В то время, как украинцев атакуют ракетами и дронами-камикадзе, МОК активно ищет путь для возвращения россиян и белорусов в международные соревнования.

Мы все прекрасно видим либо активную поддержку, либо преимущественно молчание спортсменов, тренеров и функционеров рф, что в свою очередь потакает агрессии, и как россия использует спорт в пропагандистских целях.

Такое решение ясно показало, какие ценности исповедует МОК. Это очень "удобная позиция": предложить спортсменам россии и беларуси подписать бумажки, что они вроде бы поддерживают положение Олимпийской хартии, что они против войны, и в обмен на это будут допущены к Олимпиаде в Париже. В то время, когда глава российского НОК рассказывает, как он гордится спортсменами, участвующими в так называемой "СВО", — написал Беленюк в своем Telegram-канале.

Напомним, что Олимпийский совет Азии предложил россии и беларуси участвовать в Азиатских играх 2023 года.