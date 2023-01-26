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Прорыв блокады: россию и беларусь позвали на Азиатские игры

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публикации
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Звезды российского спорта имеют воинские звания, но МОК это не смущает Новость обновлена 26 января 2023, 12:39
Звезды российского спорта имеют воинские звания, но МОК это не смущает. Фото Коллаж "Телеграфа"

Спортсмены могут выступить там в нейтральном статусе

Международный олимпийский комитет готов разрешить российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях. За это заявление сразу же ухватились в Азии и пригласили на свои соревнования атлетов из стран-агрессоров.

Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил россии и беларуси участвовать в Азиатских играх.

"Мы поддерживаем МОК в солидарности с Украиной, санкциях против россии и беларуси и статусе спортсменов из этих стран.

Олимпийский совет Азии верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены – независимо от их национальности или паспорта – должны иметь возможность выступать на спортивных соревнованиях.

ОСА предложил российским и белорусским спортсменам, которые отвечают требованиям, возможность участвовать в соревнованиях в Азии, включая Азиатские игры.

ОСА остается в режиме ожидания, пока Международный олимпийский комитет вместе с международными федерациями продолжает изучать пути для возвращения российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях при соблюдении строгих условий", — говорится в заявлении азиатской организации.

Что касается требований к спортсменам, то их озвучил МОК:

"Участвовать в соревнованиях смогут только те спортсмены, которые полностью соблюдают олимпийскую хартию: не выступали против миротворческой миссии МОК и не выступали с активной поддержкой боевых действий, а также соблюдают правила Всемирного антидопингового кодекса. Согласно этому условию, все спортсмены должны пройти индивидуальную проверку".

Следующие Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу.

Как бы это не звучало смешно, но это выгодно спортсменам двух стран, особенно белорусам. Ведь в Азии конкуренция значительно ниже, чем в Европе, а значит можно завоевать больше лицензий на Олимпиаду-2024.

Напомним, в россии настаивают, что спортсмены ни в чем не виноваты, а потому их нужно допустить к международным соревнованиям.

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#Олимпийские игры #МОК #Российские спортсмены