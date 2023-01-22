Мать прикрыла ребенка собой: в трагедии в Броварах пострадала маленькая спортсменка

Мать прикрыла ребенка своим телом

В результате трагедии в Броварах (Киевская область) пострадала маленькая украинская спортсменка, 5-летняя Алиса Оксюта. Девочка занималась киокушинкай карате.

Об этом сообщает пресс-служба Спортивного комитета Украины в Facebook. По информации источника, мать девочки, прикрывая ее, оказалась в крайне тяжелом состоянии.

В то утро, 18 января, Алиса с мамой подходили к центральному входу сада "Джерельце", когда с неба начал падать огонь. Мать прикрыла ребенка собой. Они оказались в эпицентре крушения. Пострадавшие попали в реанимацию ожогового центра, у девочки обгорели руки и лицо. Мать трудно было узнать, ее состояние крайне тяжелое. Сейчас они находятся во Львове и готовятся к перелету в Австрию.

Решением аттестационного комитета Киевской областной федерации Киокушинкай Карате было присвоено Алисе Оксюте 9 кю — белый пояс.

В день трагедии были завершены поисково-спасательные работы. Всего погибли 14 человек, среди них 1 ребенок. Пострадали 25 человек, из них 11 детей. Жертвами ицнидента стала верхушка Министерства внутренних дел Украины: глава МВД Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в субботу, 21 января, в Броварах провели в последний путь 5-летнюю Милану вместе с ее мамой Еленой Пономаренко, которые погибли в стенах садика. Кроме того, в столице прошла церемония прощания с руководством и сотрудниками МВД.