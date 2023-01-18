Падение вертолета возле детского сада в Броварах: что известно на эту минуту (обновляется)

Трагедия уже унесла несколько жизней, однако данные о пострадавших постоянно меняются

В среду, 18 января, стало известно о взрыве в Броварах, что под Киевом. Изначально в сети была информация о вероятном падении авиационного судна или же беспилотника. Спустя некоторое время местные власти официально подтвердили — в Броварах действительно упал вертолет, причем неподалеку от местного детского сада. Не обошлось без жертв и пострадавших.

"Телеграф" отслеживает актуальные данные насчет инцидента, мониторя официальные каналы информации, а также следя за местными изданиями. Стоит отметить, что многие жители Броваров весьма ответственно отнеслись к произошедшему, попытавшись минимизировать утечку информации до комментариев представителей власти.

10:00 "Трибуна Бровары" пишет, что, по предварительной версии, причиной крушения мог стать туман. В режиме отключения света на крыше дома не работают самолетные маячки, так что пилот мог просто не заметить многоэтажки. Из-за резкой попытки набрать высоту вертолет мог выйти из-под контроля.

9:54 По данным издания "Грунт", которое ссылается на Броварское районное управление полиции, из-за падения вертолета могло погибнуть три человека, еще пятеро — получить травмы.

9:33 Как сообщила в комментарии "Украинской правде" пресс-офицер полиции Киевской области Ирина Прянишникова, общее количество погибших пока неизвестно, однако факт смерти нескольких граждан подтвержден. При этом есть данные о минимум пяти пострадавших.

На месте уже работают представители спасательных служб

На отдельных снимках отчетливо видны остатки винта от летательного аппарата.

Следует отметить, что в то же время пресс-служба полиции Броваров подчеркивает: среди детей жертв нет.

Добавим, что по словам замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, количество погибших в результате падения вертолета увеличивается. Однако конкретную цифру пострадавших чиновник пока не озвучивает. Комментарий о происшествии он предоставил в эфире телемарафона.

Между тем, в соцсети появляется все больше фото и видео с места события.

Больше о событиях среды, 18 января, можно узнать из нашего текстового онлайна: Война — день 329: кафиры готовят новый ракетный удар и наступают на Донбассе