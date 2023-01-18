Вибух під Києвом: влада заявила про падіння вертольота біля дитсадка

В садочку були діти

У Броварах Київської області пролунав вибух. Місцеві жителі повідомляють про падіння літаючого об’єкту на дитячий садок і розміщують у мережі фото палаючої будівлі.

Пожежа розгоряється все сильніше. Речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова підтвердила аварію гвинтокрила. Людей з дитячого садка, поруч з яким впав літальний апарат евакуюють. Про падіння на сам об'єкт соціальної інфраструктури пише заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Дані про постраждалих з'ясовуються.

Пізніше стало відомо про падіння біля садочка та житлового будинку. Станом на 9 годину повідомляють про 5 постраждалих. На місці працюють рятувальники, пожежники, поліція.

Повідомляється, що це відео з околиць того самого садочка в Броварах. Навколо будівлі вирує пожежа.

Голова обласної адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що під час аварії в садочку були діти. Всі евакуйовані. Гелікоптер впав між дитячим садком та житловим будинком.

Бровари на карті

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Дніпрі триває прощання з жертвами трагедії, коли росія влучила ракетою в житловий будинок. Частину тіл можуть і не знайти.