Рус

Вибух під Києвом: влада заявила про падіння вертольота біля дитсадка

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
5724
Частини гелікоптера поруч із житловим будинком Новина оновлена 18 січня 2023, 09:29
Частини гелікоптера поруч із житловим будинком

В садочку були діти

У Броварах Київської області пролунав вибух. Місцеві жителі повідомляють про падіння літаючого об’єкту на дитячий садок і розміщують у мережі фото палаючої будівлі.

Пожежа розгоряється все сильніше. Речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова підтвердила аварію гвинтокрила. Людей з дитячого садка, поруч з яким впав літальний апарат евакуюють. Про падіння на сам об'єкт соціальної інфраструктури пише заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Дані про постраждалих з'ясовуються.

Пізніше стало відомо про падіння біля садочка та житлового будинку. Станом на 9 годину повідомляють про 5 постраждалих. На місці працюють рятувальники, пожежники, поліція.

Повідомляється, що це відео з околиць того самого садочка в Броварах. Навколо будівлі вирує пожежа.

Голова обласної адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що під час аварії в садочку були діти. Всі евакуйовані. Гелікоптер впав між дитячим садком та житловим будинком.

В Броварах впав гелікоптер
Бровари на карті
Бровари на карті

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Дніпрі триває прощання з жертвами трагедії, коли росія влучила ракетою в житловий будинок. Частину тіл можуть і не знайти.

Теги:
#Бровари #Київ #Вертоліт