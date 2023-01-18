Тіла могли просто випаруватися: Філатов назвав проблему із впізнанням усіх жертв трагедії у Дніпрі

Кількість жертв російського удару по багатоповерхівці обов'язково збільшиться, попередив мер Дніпра

У Дніпрі продовжують перевіряти залишки завалів багатоповерхового будинку, в який 14 січня поцілила російська ракета Х-22. На жаль, кількість загиблих зрештою перевищить 50 осіб, переконаний мер міста Борис Філатов. Він попереджає, що тіла декого із загиблих може і не вдасться відшукати повністю, адже було одразу кілька чинників, які могли вплинути на їхній фізичний стан.

Детальніше про це чиновник розповів в інтерв'ю журналісту Василю Голованову на його YouTube-каналі. На думку Філатова, шансів відшукати тіла абсолютно всіх загиблих небагато, хоча рятівники та інші представники пошукових груп роблять все можливе.

"По-перше, ночами була температура -3. По-друге, горіло ракетне паливо. Від деяких тіл залишилися просто фрагменти, — говорить мер Дніпра. — Ми повністю перетрушуємо сміття, щоб жоден фрагмент тіл не зник, але мені доповідали, що, в принципі, є така ймовірність, що деякі люди в прямому розумінні просто випарувалися".

Він також додав, що пошуки все ще не припиняються, хоча більшість завалів багатоповерхівки уже розібрані. Тіла загиблих зараз активно розшукують і в інших містах — наприклад, на дахах сусідніх будинків, куди їх могло закинути вибуховою хвилею. Чимало вже знайдених фрагментів тіл буває важко ідентифікувати, тому фахівці вже готуються проводити аналізи ДНК, аби встановити особи всіх загиблих.

Нагадаємо, що наразі офіційна кількість жертв трагедії в Дніпрі дорівнює 45 особам. Шестеро із загиблих — неповнолітні, наймолодшому із яких виповнився усього рік. Ще 20 осіб вважаються зниклими безвісти.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто із російських військових може бути причетним до ракетного удару по Дніпру.