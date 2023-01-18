Тела могли просто испариться: Филатов назвал проблему с опознанием всех жертв трагедии в Днепре

Число жертв российского удара по многоэтажке обязательно увеличится, предупредил мэр Днепра.

В Днепре продолжают проверять остатки завалов многоэтажного дома, в который 14 января попала российская ракета Х-22. К сожалению, количество погибших превысит 50 человек, убежден мэр города Борис Филатов. Он предупреждает, что тела некоторых жертв может и не удастся найти полностью, ведь было сразу несколько факторов, которые могли повлиять на их физическое состояние.

Детальнее об этом чиновник рассказал в интервью журналисту Василию Голованову на его YouTube-канале. По мнению Филатова, шансов отыскать тела абсолютно всех погибших немного, хотя спасатели и другие представители поисковиков делают все возможное.

"Во-первых, по ночам была температура -3. Во-вторых, горело ракетное топливо. От некоторых тел остались просто фрагменты, — говорит мэр Днепра. — Мы полностью перетряхиваем мусор, чтобы ни один фрагмент тел не исчез, но мне докладывали, что, в принципе, есть такая вероятность, что некоторые люди в прямом смысле просто испарились".

Он также добавил, что поиски все еще не прекращаются, хотя большинство завалов многоэтажки уже разобраны. Тела погибших сейчас активно разыскивают и в других местах, например, на крышах соседних домов, куда их могло забросить взрывной волной. Многое уже найденных фрагментов тел бывает трудно идентифицировать, поэтому специалисты уже готовятся проводить анализы ДНК, чтобы установить личности всех погибших.

Напомним, что в настоящее время официальное количество жертв трагедии в Днепре равно 45 человек. Шесть из погибших — несовершеннолетние, самому молодому из которых исполнился всего год. Еще 20 человек считаются пропавшими без вести.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из российских военных может быть причастен к ракетному удару по Днепру.