Укр

"Целеустремленная, дружелюбная и трудолюбивая": в Днепре от рук рф погибла 15-летняя "ангел спорта"

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
Мария Лебедь погибла в результате удара рф по Днепру 14 января Новость обновлена 17 января 2023, 21:33
Мария Лебедь погибла в результате удара рф по Днепру 14 января. Фото facebook.com/scu.org.ua

Девочка вела активный образ жизни и даже побеждала на выборах президента школы

В Днепре в результате ракетного удара рф по жилой многоэтажке погибла 15-летняя Мария Лебедь, которая была дома одна, когда произошел взрыв.

Об этом сообщает Спортивный комитет Украины в Facebook. Девочка училась в девятом классе местной школы, а также занималась бальными танцами, музыкой, увлекалась изучением английского языка и домашним цветоводством. Комитет сопроводил пост хештегом #ЯнголиСпорту.

На победных для себя выборах президента школы Мария писала о себе так:

"Хочу рассказать вам немного о себе: мне 15 лет, имею музыкальное образование, увлекаюсь изучением английского языка. Мое хобби — это домашнее цветоводство. Я целеустремленная, дружелюбная и трудолюбивая. Пытаюсь относиться к жизни с юмором и позитивом", — писала о себе Мария.

Напомним, ракетный удар рф по спальному району Днепра унес жизни 45 человек, из которых шестеро детей. Спасательная операция была прекращена.

Ранее сообщалось, что оккупанты убили в этом же доме известного тренера по боксу.

Теги:
#Украина #Россия #Днепр #бальные танцы