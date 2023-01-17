"Цілеспрямована, доброзичлива і працьовита": у Дніпрі від рук рф загинула 15-річна "янгол спорту"
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Дівчинка вела активний спосіб життя і навіть перемагала на виборах президента школи
У Дніпрі в результаті ракетного удару рф по житловій багатоповерхівці загинула 15-річна Марія Лебідь, яка була вдома одна, коли стався вибух.
Про це повідомляє Спортивний комітет України у Facebook. Дівчинка навчалася у дев’ятому класі місцевої школи, а також займалася бальними танцями, музикою, захоплювалася вивченням англійської мови та домашнім квітництвом. Комітет супроводжував пост хештегом #ЯнголиСпорту.
На переможних для себе виборах президента школи Марія писала про себе так:
"Хочу розповісти вам трохи про себе: мені 15 років, маю музичну освіту, захоплююсь вивченням англійської мови. Моє хобі — це домашнє квітництво. Я цілеспрямована, доброзичлива і працьовита. Намагаюсь ставитися до життя з гумором і позитивом", — писала про себе Марія.
Нагадаємо, ракетний удар рф по спальному району Дніпра забрав життя 45 осіб, з яких шестеро дітей. Рятувальна операція була припинена.
Раніше повідомлялося, що окупанти вбили у цьому ж будинку відомого тренера з боксу.