"Зреагував миттєво": тренер врятував 10-річного хлопчика з-під завалів у Дніпрі

У момент трагедії чоловік знаходився за 200 м від місця удару

У суботу, 14 січня, росія завдала ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого був сильно пошкоджений багатоповерховий будинок у спальному районі міста. Тренер з хортингу Юрій Васецький, який проходив повз, знав, що в цьому будинку живе його учень — 10-річний Ростислав. Наставнику за допомогою інших громадян вдалося витягти хлопчика з-під завалів.

Про це повідомляє "Київ 24", який взяв інтерв’ю у героя. Васецький розповів, що спустити дитину з 3-го поверху йому допомогли місцеві жителі, а в момент трагедії мати Ростислава чергувала у дитячій лікарні.

"Ми не бачили, як прилетіла ракета, ми вже почули вибух. У Дніпрі житловий масив "Перемога" – це спальний район. Тут немає жодних об’єктів інфраструктури чи військових об’єктів, це тільки спальний район. У цьому масиві є лише школи, сади та житлові будинки.

Мені пощастило, але пощастило більше Ростиславу, що я був за 200 метрів від місця цієї страшної події. Я знаю, що його мати працює в лікарні й виховує його сама, тому миттєво зреагував. Знаючи, де вони живуть, за допомогою інших людей, ми піднялися на 3-й поверх і спустили Ростислава вниз", — розповів Юрій.

Довідка Хортинг – це сучасне українське бойове мистецтво, створене в Україні. Засновники цього єдиноборства пояснюють, що слово хортинг походить від назви острова Хортиця, де була Запорізька Січ.

У вівторок, 17 січня, рятувальні роботи у Дніпрі були завершені. За офіційними даними, в результаті удару рф загинули 44 людини, з них 5 дітей. З-під завалів вдалося врятувати 39 людей. Раніше СБУ опублікувала імена винних у трагедії російських військових. У росії цинічно спростовують свою причетність у руйнуванні житлового будинку, посилаючись на ефір Олексія Арестовича. У результаті чиновник залишив посаду радника Офісу президента України.