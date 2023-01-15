Слова Арестовича про "збиту" ракету над Дніпром викликали хвилю гніву в соцмережах: українці слів не підбирають

Українці прямо висловили, що думають про подібні заяви

Радник Офісу президента Олексій Арестович зробив несподівану заяву про ракету, яка 14 січня впала на будинок у Дніпрі, і нарвався на хвилю критики у мережі.

Як розповів він під час розмови з правозахисником Марком Фейгіним, ракету нібито збила ППО і тому вона впала додому і пізніше здетонувала.

"Її збили і вона впала на під’їзд", — сказав Арестович, додавши, що додаткові руйнування трапились через їдке ракетне паливо.

Варто зазначити, що в мережі вже з’явилося відео, на якому видно момент падіння ракети і можна почути, що вибух був лише один. Користувачі мережі вказали, що це є доказом того, що Арестович неправий.

Інші користувачі не приховували обурення з приводу слів радника ОПУ і прямо висловили, що про нього думають.

Відреагував на заяву і мер Дніпра Борис Філатов, який запропонував СБУ та контррозвідці перевірити слова Арестовича.

Як повідомлялося раніше, під час ракетного удару 14 січня прильоти було зафіксовано у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях.