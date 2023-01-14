Росіяни вдарили ракетою по 9-поверховому житловому будинку у Дніпрі, під завалами перебувають люди: подробиці (фото)

На місці прильоту ракети сильні руйнування

Під час обстрілу України ракетами 14 січня російські війська влучили у багатоповерховий житловий будинок у Дніпрі.

"Жахливі новини з Дніпра. Попали у багатоквартирний будинок", — повідомив о 16:00 суботи заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко у своєму акктаунті у Телеграм.

Він також опублікував фотографію з місця прильоту, на якій видно сильні руйнування і під’їзд 9-поверхового будинку, що обвалився.

Фото прильоту ворожої ракети у Дніпрі

"Просто нелюди, немає як мінімум одного під’їзду, під завалами перебувають люди, які були вдома у святковий день", — повідомив Кирило Тимошенко.

Він також додав, що бійці Держслужби України з надзвичайних ситуацій та всі міські служби на місці НП.

Згодом він виклав ще одне фото з місця прильоту, на якому видно, що через влучання загорілися і палають припарковані поруч автомобілі.

Приліт ракети у Дніпрі

"Спілкувався з мером Дніпра – Борисом Філатовим, він також вже виїхав на місце де росія влаштувала терор. Всі рятувальні служби працюють", — додав Кирило Тимошенко.

Станом на 16:37 голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив: "Попередньо десять поранених. Двоє з них – діти. Троє постраждалих важкі. Усі зараз у лікарні".

Як повідомлялося, раніше 14 січня росіяни в черговий раз обстріляли Київ та область ракетами.