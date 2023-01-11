Скільки людей виїхало з України через проблеми зі світлом і коли вдасться відновити цілодобове електропостачання

Блекаути та обстріли енергоінфраструктури збільшили кількість українських біженців

Відколи рф почала цілеспрямовано цілити в українську енергетичну інфраструктуру, ​в Україні постійно зберігається дефіцит потужності в енергосистемі. На тлі постійних обстрілів усі області мають ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень. Відновлення пошкоджених мереж триває безперервно, та споживання продовжує зростати через поступове зниження температури.

25 жовтня віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук закликала українських біженців, дочекатися весни, перш ніж повертатися в Україну. Вона пояснила, що зима буде важкою, тому якщо є можливість перезимувати закордоном, то варто так зробити. Пропонуємо розібратися, як змінився міграційний рух внаслідок блекаутів та які шанси на відновлення стабільного електропостачання цієї зими?

Блекаути та терористичні обстріли рф дещо збільшили кількість українських біженців

Якщо ще у вересні 2022-го додому поверталось більше людей, аніж виїжджало, то з жовтня ситуація змінилась. Після початку відключень електроенергії чисельність українських біженців, що виїхали за кордон та ще не повернулися, збільшилась на 2%.

Вперше за останні 5 місяців у жовтні кількість людей, що виїхали за кордон, перевищила суму тих, хто повернувся додому — на 16,3 тисячі осіб. У листопаді кількість тих, хто виїхав, зросла ще на 43%.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, з посиланням на дані Прикордонної служби України.

Загалом число українських переселенців у Європі наближається до 8 млн. Про це йдеться на порталі Управління верховного комісара ООН у справах біженців. Зазначається, що з 24 лютого 2022 року по 3 січня 2023 включно в Європі для тимчасового захисту зареєстровано 7 915 287 людей.

Кабмін прогнозує, що у 2023 році з них додому повернеться близько 1,8 млн біженців. Про це написано у пояснювальній записці проєкту Держбюджету на наступний рік.

Коли ситуація зі світлом стабілізується?

Наша енергосистема з 10 жовтня працює під постійними систематичними обстрілами. Прем’єрміністр Денис Шмигаль пояснив, що загалом було пошкоджено понад 50 підстанцій різного класу напруги та понад 50 високовольтних ліній електропередачі, що призвело до складнощів у транспортуванні навіть обмеженого обсягу виробленої електроенергії. У грудні повідомлялось, що через російські обстріли з ладу виведена половина енергосистеми України.

Міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що відключатимуть електроенергію в Україні точно до закінчення опалювального періоду. За його словами, головною метою зараз є забезпечення контрольованості та прогнозованості відключень.

Так, в першу чергу ми маємо витримати 100 днів зими. Адже після закінчення опалювального сезону буде легше. За словами міністра, потім відбудеться переконфігурація генерації енергосистеми. Ключовою ж проблемою є те, що росіяни розуміють, що саме в цей час можуть завдати найбільшої шкоди – тому і здійснюють свої атаки.

"Українська енергосистема вже 3 місяці показує свою стійкість. Тому вже є набір технічних рішень, щоб забезпечити стабільність її роботи. Це стосується і генерації, і передачі електроенергії. Впевнений, що система втримається і при подальших можливих ударах", — коментує Галущенко.

Водночас можливості повного блекауту в Україні заперечувати він не став. Хоча й наголосив: можливість ця – теоретична.

Як розповідав "Телеграф" раніше, в уряді України розглядають три сценарії блекауту і закликають українців економити електроенергію та підготуватись до тривалих відключень світла.

Повернення енергосистеми на довоєнний рівень

Зараз енергетична система України перебуває в стані "великого стресу". Станом на 8 січня споживання в Україні продовжує зростати через поступове зниження температури. У повідомленні "Укренерго" йдеться, що за умови сильних морозів енергосистема не зможе покрити своє споживання.

Раніше Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповідав, що якби Україна перемогла сьогодні, то вже через 2-3 місяці можна було б відмовитися від вимкнень електрики. Втім, повернути енергосистему на довоєнний рівень вдалося б лише через три роки.