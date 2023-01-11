Сколько людей уехало из Украины из-за проблем со светом и когда удастся возобновить круглосуточное электроснабжение

Блэкауты и обстрелы энергоинфраструктуры увеличили количество украинских беженцев

С тех пор как россия начала целенаправленно целить в украинскую энергетическую инфраструктуру, в Украине постоянно сохраняется дефицит мощности в энергосистеме. На фоне постоянных обстрелов, все области имеют лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений. Восстановление поврежденных сетей продолжается непрерывно, и потребление продолжает расти из-за постепенного снижения температуры.

25 октября вице-премьер-министр Ирина Верещук призвала украинских беженцев, дождаться весны, прежде чем возвращаться в Украину. Она объяснила, что зима будет тяжелой, поэтому если есть возможность перезимовать за границей, то следует так сделать. Предлагаем разобраться, как изменилось миграционное движение в результате блекаутов и каковы шансы на восстановление стабильного электроснабжения этой зимой?

Блэкауты и террористические обстрелы россии несколько увеличили количество украинских беженцев

Если еще в сентябре 2022-го домой возвращалось больше людей, чем уезжало, то с октября ситуация изменилась. После начала отключений электроэнергии численность уехавших за границу украинских беженцев увеличилась на 2%.

Впервые за последние 5 месяцев в октябре количество выехавших за границу людей превысило сумму вернувшихся домой — на 16,3 тысячи человек. В ноябре количество выехавших выросло еще на 43%.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Пограничной службы Украины.

В целом, число украинских переселенцев в Европе приближается к 8 млн. Об этом говорится на портале Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Отмечается, что с 24 февраля 2022 года по 3 января 2023 года включительно в Европе для временной защиты зарегистрировано 7 915 287 человек.

Кабмин прогнозирует, что в 2023 году из них домой вернется около 1,8 млн. беженцев. Об этом говорится в пояснительной записке проекта Госбюджета на следующий год.

Когда ситуация со светом стабилизируется?

Наша энергосистема с 10 октября работает под постоянными систематическими обстрелами. Премьер-министр Денис Шмигаль пояснил, что в общей сложности было повреждено более 50 подстанций разного класса напряжения и более 50 высоковольтных линий электропередачи, что привело к сложностям в транспортировке даже ограниченного объема производимой электроэнергии. В декабре сообщалось, что из-за российских обстрелов из строя выведена половина энергосистемы Украины.

Министр энергетики Герман Галущенко заверил, что будут отключать электроэнергию в Украине точно до окончания отопительного периода. По его словам, главной целью сейчас является обеспечение контролируемости и прогнозируемости отключений.

Таким образом, в первую очередь мы должны выдержать 100 дней зимы. Ведь по окончанию отопительного сезона будет легче. По словам министра, затем произойдет переконфигурация генерации энергосистемы. Ключевой же проблемой является то, что россияне понимают, что именно в это время могут нанести наибольший вред – потому и совершают свои атаки.

"Украинская энергосистема уже 3 месяца показывает свою устойчивость. Поэтому уже есть набор технических решений, чтобы обеспечить стабильность ее работы. Это касается и генерации и передачи электроэнергии. Уверен, что система удержится и при дальнейших возможных ударах", — комментирует Галущенко.

В то же время, возможности полного блекаута в Украине отрицать он не стал. Хотя и подчеркнул: возможность эта – теоретическая.

Как рассказывал "Телеграф" ранее, в правительстве Украины рассматривают три сценария блекаута и призывают украинцев экономить электроэнергию и подготовиться к длительным отключениям света.

Возврат энергосистемы на довоенный уровень

В настоящее время энергетическая система Украины находится в состоянии "большого стресса". По состоянию на 8 января потребление в Украине продолжает расти из-за постепенного снижения температуры. В сообщении "Укрэнерго" говорится, что при сильных морозах энергосистема не сможет покрыть свое потребление.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказывал, что если бы Украина победила сегодня, то уже через 2-3 месяца можно было бы отказаться от выключений электричества. Однако, вернуть энергосистему на довоенный уровень удастся только через три года.