Укр

Блэкаут в Украине: озвучены три самых плохих сценария

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Блэкаут в Украине Новость обновлена 24 ноября 2022, 15:50
Блэкаут в Украине. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

При самом худшем сценарии электричества не будет неделю

россия продолжает целенаправленно наносить удары по украинской энергосистеме. После очередной вражеской атаки 23 ноября многие города Украины остались без света, а все АЭС перестали выдавать энергию в систему. При этом украинским специалистам удалось оперативно заживить все объекты критической инфраструктуры в регионах, а работу атомной станции планируют восстановить уже к вечеру 24 ноября. Однако в случае, если атаки продолжаться, нужно быть готовыми и к их возможным последствиям.

Журналисты Forbes опубликовали три варианта блэкаута, основываясь на правительственном отчете, который оказался в распоряжении издания.

Первый сценарий

Армия россии наносит удары по транзитным подстанциям, которые передают электроэнергию с запада на восток страны, а также бьет по электростанциям на левом берегу Украины.

При таком развитии событий без электроэнергии могут остаться такие области:

  • Черниговская,
  • Сумская,
  • Полтавская,
  • Днепропетровская

А также не оккупированные территории Харьковской, Донецкой и Луганской областей. Кроме того, частично могут остаться без света Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Черкасская и Киевская области с левым берегом Киева.

Сообщается, что электричество в таком случае может пропасть на 12-24 часа. За это время украинские энергетики должны будут постепенно подключать электростанции. Сначала малые теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции, которые должны питаться большими теплоэлектростанциями. Компрессорные станции газотранспортной системы и местных облгазов будут заживлены автономно.

блжкаут
Блэкаут в Украине

Второй сценарий

Россияне атакуют электростанции и подстанции по всей территории Украины. При этом наша страна остается подключенной к энергосистеме Европы.

В этом случае уже вся подконтрольная Украине территория остается без электроснабжения на срок от 12 до 24 часов. В течении двух часов с помощью европейской энергосети будут запитаны украинские АЭС. Электричество будет появляться в отдельных регионах страны, которые потом постепенно объединяться в единую энергосистему.

Блэкаут
Блэкаут в Украине

Третий сценарий

Данный сценарий является самым сложным для Украины. В нём войска рф наносят серию одновременных массированных атак по открытым распределительным устройствам атомных станций, а также по подстанциям, соединяющим украинскую энергосистему с европейской.

Отмечается, что АЭС могут удержаться в работе и на одном работающем энергоблоке обслуживая собственные нужды, однако если удар будет нанесён в непосредственной близости к станциям, то они могут быть и полностью остановлены без возможности обратного запитывания на протяжении двух часов. В таком случае блэкаут может продлиться до семи суток.

Блэкаут
Блэкаут в Украине

Напомним, ранее мы писали о том, как отреагировали в Украине на новый российский ракетный обстрел 23 ноября.

Теги:
#Украина #Война #энергосистема #Блекаут #Масштабный блэкаут