Массовое отключение света в Украине: где удалось стабилизировать ситуацию, а какие области до сих пор без электричества
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Руководители регионов и представители ОП рассказали, какая ситуация с подачей электричества в областях
После массированной ракетной атаки по объектам энергетической инфраструктуры Украины во многих регионах возникли серьезные проблемы с электроснабжением. Некоторые остались без света, отопления и воды почти в сутки. "Телеграф" решил разобраться, что происходит с электричеством в украинских областях по состоянию на утро 24 ноября.
Так, согласно сообщению Минэнерго, все объекты критической инфраструктуры в регионах заживлены и работают в соответствии со своими графиками. Что касается атомных станций, то их работу планируют возобновить уже к вечеру.
В Киеве около 70% города пока находятся без электроснабжения. Мэр Виталий Кличко обещает как можно быстрее решить проблемную ситуацию. Что касается области, то к утру четверга 1125 населенных пунктов региона до сих пор без электроэнергии.
Днепропетровская область по состоянию на 10 часов утра с электричеством на 50%, однако аварийные отключения до сих пор продолжаются. Об этом сообщил руководитель ОВА Валентин Резниченко.
"В Черновицкой области свет выключается исключительно по установленным графикам. Аварийные отключения в регионе пока не внедряются", — проинформировал Руслан Запаранюк.
Кировоград и область полностью заживлены. Речь идет как об объектах критической инфраструктуры региона, так и о бытовых потребителях.
Как сообщил советник руководителя ОП Кирилл Тимошенко, в Винницкой области пока перебоев с электричеством не наблюдается
Черкасская область, согласно информации главы ОВА Игоря Табурца, уже почти полностью заживлена. Информации по теплоснабжению пока нет.
По словам представительницы областной военной администрации Франковщины, в регионе введены как почасовые, так и аварийные отключения электричества
В Полтавской области уже через несколько часов критическая инфраструктура региона начнет постепенно заживаться. После свет будут получать потребители.
"На Ровенщине пока удалось возобновить электроснабжение для 70% потребителей области. Также энергетики делают все возможное, чтобы заживленными оставались все объекты критической инфраструктуры", — сообщил Виталий Коваль.
Харьковская область. Со светом пока ситуация нестабильная. Восстановительные работы продолжаются. В ближайшее время большинство потребителей получат электричество.
В Житомирской области более 500 тысяч потребителей до сих пор без электроснабжения. Кроме плановых отключений, сегодня внедрены и аварийные. Об этом сообщил глава ОГА Виталий Бунечко.
Следует отметить, что согласно информации Укрэнерго, ориентировочно с 10.00 во всех регионах страны состоится введение всех графиков отключений. То есть возможно массовое отключение электроэнергии.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в связи с отключениями электроэнергии после массированных российских ракетных атак по всей стране государство начало развертывать "Пункты несокрушимости". В такие объекты украинцы смогут приходить при длительном выключении света и получать все необходимое.