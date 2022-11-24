Массовое отключение света в Украине: где удалось стабилизировать ситуацию, а какие области до сих пор без электричества

Руководители регионов и представители ОП рассказали, какая ситуация с подачей электричества в областях

После массированной ракетной атаки по объектам энергетической инфраструктуры Украины во многих регионах возникли серьезные проблемы с электроснабжением. Некоторые остались без света, отопления и воды почти в сутки. "Телеграф" решил разобраться, что происходит с электричеством в украинских областях по состоянию на утро 24 ноября.

Так, согласно сообщению Минэнерго, все объекты критической инфраструктуры в регионах заживлены и работают в соответствии со своими графиками. Что касается атомных станций, то их работу планируют возобновить уже к вечеру.

В Киеве около 70% города пока находятся без электроснабжения. Мэр Виталий Кличко обещает как можно быстрее решить проблемную ситуацию. Что касается области, то к утру четверга 1125 населенных пунктов региона до сих пор без электроэнергии.

Днепропетровская область по состоянию на 10 часов утра с электричеством на 50%, однако аварийные отключения до сих пор продолжаются. Об этом сообщил руководитель ОВА Валентин Резниченко.

"В Черновицкой области свет выключается исключительно по установленным графикам. Аварийные отключения в регионе пока не внедряются", — проинформировал Руслан Запаранюк.

Кировоград и область полностью заживлены. Речь идет как об объектах критической инфраструктуры региона, так и о бытовых потребителях.

Как сообщил советник руководителя ОП Кирилл Тимошенко, в Винницкой области пока перебоев с электричеством не наблюдается

Черкасская область, согласно информации главы ОВА Игоря Табурца, уже почти полностью заживлена. Информации по теплоснабжению пока нет.

По словам представительницы областной военной администрации Франковщины, в регионе введены как почасовые, так и аварийные отключения электричества

В Полтавской области уже через несколько часов критическая инфраструктура региона начнет постепенно заживаться. После свет будут получать потребители.

"На Ровенщине пока удалось возобновить электроснабжение для 70% потребителей области. Также энергетики делают все возможное, чтобы заживленными оставались все объекты критической инфраструктуры", — сообщил Виталий Коваль.

Харьковская область. Со светом пока ситуация нестабильная. Восстановительные работы продолжаются. В ближайшее время большинство потребителей получат электричество.

В Житомирской области более 500 тысяч потребителей до сих пор без электроснабжения. Кроме плановых отключений, сегодня внедрены и аварийные. Об этом сообщил глава ОГА Виталий Бунечко.

Следует отметить, что согласно информации Укрэнерго, ориентировочно с 10.00 во всех регионах страны состоится введение всех графиков отключений. То есть возможно массовое отключение электроэнергии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в связи с отключениями электроэнергии после массированных российских ракетных атак по всей стране государство начало развертывать "Пункты несокрушимости". В такие объекты украинцы смогут приходить при длительном выключении света и получать все необходимое.