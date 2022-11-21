Угроза блэкаута в Украине: что делать, если света нет несколько дней

Украинцам грозят длительные отключения света

В результате массированных ракетных ударов россиян по объектам украинской энергетической инфраструктуры, во всех областях начали происходить аварийные и плановые отключения электроэнергии. Вместе с тем специалисты не исключают, что ситуация может стать еще хуже и света не будет по нескольку дней.

Как сообщил в эфире единого марафона новостей директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, в таких условиях стоит прислушаться к ряду советов.

По его словам, самое главное это сформировать запасы еды и воды.

Кроме того Харченко порекомендовал поговорить с соседями и приобрести хотя бы один аппаратный генератор, который позволит зарядить телефоны и осветительные приборы, работающие от аккумуляторов.

К тому же он рекомендует поговорить с управляющей компанией своего дома или главой ОСМД, чтобы узнать возможно ли присоединение генератора к домашним насосам, чтобы в случае блэкаута иметь доступ к воде.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какими продуктами питания надо запастись, чтобы не только оставаться сытым в сложный период, но и позаботиться о своем организме.