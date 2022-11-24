Масове відключення світла в Україні: де вдалося стабілізувати ситуацію, а які області досі без електрики

Очільники регіонів та представники ОП розповіли, яка ситуація з подачею електрики в областях

Після масованої ракетної атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури України, у багатьох регіонах виникли серйозні проблеми з електропостачанням. Деякі з них залишилися без світла, опалення та води майже на добу. "Телеграф" вирішив розібратися, що відбувається зі електрикою в українських областях станом на ранок 24 листопада.

Так, згідно з повідомленням Міненерго, всі об'єкти критичної інфраструктури у регіонах заживлені та працюють відповідно до своїх графіків. Що стосується атомних станцій, то їх роботу планують відновити вже ближче до вечора.

У Києві близько 70% міста поки знаходяться без електропостачання. Міський голова Віталій Кличко обіцяє якнайшвидше вирішити проблемну ситуацію. Що стосується області, то на ранок четверга 1125 населених пунктів регіону дотепер без електроенергії.

Дніпропетровська область станом на 10-ту годину ранку з електрикою на 50%, проте аварійні відключення дотепер тривають. Про це повідомив керівник ОВА Валентин Резніченко.

"У Чернівецькій області світло наразі вимикають виключно за встановленими графіками. Аварійні відключення в регіоні поки не впроваджують", — проінформував Руслан Запаранюк.

Кіровоград та область повністю заживлена. Мова йде як про об'єкти критичної інфраструктури регіону, так і побутових споживачів.

Як повідомив радник керівника ОП Кирило Тимошенко, на Вінниччині поки перебоїв з електрикою не спостерігається

Черкаська область, згідно з інформацією очільника ОВА Ігоря Табурця, вже майже повністю заживлена. Інформації щодо теплопостачання поки немає.

За словами представниці обласної військової адміністрації Франківщини, у регіоні введено як погодинні, так і аварійні відключення електрики

У Полтавській області вже за кілька годин критична інфраструктура регіону почне поступово заживлюватися. Після світло отримуватимуть споживачі.

"На Рівненщині наразі вдалося відновити електропостачання для 70% споживачів області. Також енергетики роблять все можливе, аби заживленими залишалися усі об’єкти критичної інфраструктури," — повідомив Віталій Коваль.

Харківська область. Зі світлом поки ситуація нестабільна. Відновлювальні роботи тривають. Найближчим часом більшість споживачів отримають електрику.

На Житомирщині понад 500 тисяч споживачів досі без електропостачання. Окрім планових відключень сьогодні впроваджено й аварійні. Про це повідомив очільник ОДА Віталій Бунечко.

Варто наголосити, що згідно з інформацією Укренерго, орієнтовно з 10.00 години в усіх регіонах країни відбудеться введення усіх графіків відключень. Тобто можливе масове відключення електроенергії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у зв’язку з відключеннями електроенергії після масованих російських ракетних атак по всій країні держава почала розгортати "Пункти незламності". У такі об’єкти українці зможуть приходити у разі тривалого вимкнення світла та отримувати все необхідне.