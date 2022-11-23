Новий ракетний удар росіян по Україні: що відбувається і де є прильоти (оновлено)

На всій території України оголошено повітряну тривогу

Путінська армія знову обстрілює територію України. 23 листопада по всій країні знову лунають сигнали повітряної тривоги.

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляє, що наразі відбувається масований обстріл. За його інформацією, багато ракет летить з півдня і сходу.

"Ракет багато. З півдня та зі сходу", — повідомляє Кім.

Також він додав, що українська система протиповітряної оборони вже взялася за ворожі повітряні цілі.

Раніше Віталій Кім попереджав, що для Одеси Миколаєва та Херсона існує потенційна загроза ракетних ударів із 12-00.

"9 шт ту-95 злетіли", — Кім.

Наразі в українських телеграм-пабликах з’являється інформація про вибухи в таких областях України:

Запорізькій;

Дніпропетровській;

Херсонській.

За непідтвердженою інформацією, звуки вибухів є результатом роботи ППО.

За даними видання "Суспильне", у Кременчуцькому районі Полтавської області також було чути звук вибуху. Згодом розриви прокоментував керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"У Кременчуцькому районі працює ППО. Знаходьтесь у укриттях!".

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не повідомляти про роботу ППО.

"Ворог уважно моніторить наш інформаційний простір. Вірте у воїнів! Вірте у ЗС України". — Братчук.

Карта повітряних тривог в Україні станом на 13:50

У мережі з’являється інформація про вибухи на Київщині.

Російський обстріл прокоментував голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

На Київщині працює ППО. У мережі з’являються фотографії з місця подій.

У мережі повідомляють, що після вибуху у Києві у деяких киян на лівому березі зникла вода і почалися перебої з електрикою (інформація не є офіційною)

"Вибух чули мешканці Лісового масиву", — передають українські паблики.

Мер Києва Віталій Кличко поінформував, що російські ракети потрапили в один із інфраструктурних об’єктів.

Над місцем вибуху у столиці України здіймається густий дим.

В Винницкой ОВА также сообщают о взрывах.

"Под обстрелом врага – объекты критической инфраструктуры!", — сообщил Сергей Борзов.

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