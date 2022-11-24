Немає ні світла, ні води: Зеленський назвав регіони із найважчою ситуацією

В Україні продовжуються аварійні відключення електро- та водопостачання

Масовані ракетні удари рф призвели до проблем з електрикою по всій Україні. Найбільш складна ситуація зі світлом та водою спостерігається у столиці та 15 регіонах. У деяких областях немає ні того, ні іншого.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у щоденному зверненні у четвер, 24 листопада. Також він розповів, куди можна звернутися за допомогою українцям, у яких відсутнє електро- та водопостачання понад 12 годин.

Так, у 15 областях спостерігаються проблеми із водою. Найбільш складна ситуація у шести регіонах: Київська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Львівська, Полтавська та Харківська області.

Ситуація з електрикою, за словами президента, є непростою майже по всій країні. Однак електрики роблять все можливе, потроху "витягуючи" споживачів із блекауту. Найважче зі світлом у Києві, а також у 15 областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій.

Також Зеленський нагадав про роботу "Пунктів незламності". За його даними, вже запущено 4362.

"Будь ласка, якщо у вашому місті понад 12 годин немає електрики чи тепла, скористайтеся допомогою наших "Пунктів незламності". Також допомогу нададуть у всіх ділянках поліції, на об’єктах ДСНС", — сказав президент.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що є в так званих пунктах незламності.