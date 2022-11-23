Україна без світла: у Зеленського показали, що є в Пунктах незламності

У Пунктах незламності можна отримати все необхідне

У зв’язку з відключеннями електроенергії після масованих російських ракетних атак по всій країні держава почала розгортати "Пункти незламності". У такі об’єкти українці зможуть приходити у разі тривалого вимкнення світла та отримувати все необхідне. На даний момент створено спеціальну інтерактивну карту, де зазначено, як їх можна знайти. Більше того, там одразу буде вказано, чим обладнано той чи інший пункт та його графік роботи.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у своєму Telegram-каналі показав, як виглядатимуть і чим будуть наповнені місця, де українці зможуть отримати допомогу. За його інформацією, у "Пунктах незламності" завжди буде світло, вода, тепло, інтернет, місця для відпочинку, аптечки, забезпечення для мам та дітей.

"Вже зараз підготовлено понад 4 тисячі "Пунктів незламності" і їх ставатиме все більше", — Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через масовану російську атаку 23 листопада всі АЕС України перестали видавати електроенергію в енергосистему. В Енергоатому розповіли, скільки може триватиме така ситуація.

Також ми повідомляли про те, що ракетна атака 23 листопада забрала життя кількох мешканців столиці України. Ще більше людей постраждали.