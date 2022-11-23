Внаслідок ракетного удару по Києву загинули кілька людей, багато постраждалих
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Російська ракета потрапила до житлового будинку
Внаслідок потрапляння до двоповерхового житлового будинку у Києві 23-го листопада загинули троє людей. Ще шестеро постраждали.
Про це повідомляє Київська військова адміністрація.
Як повідомляв "Телеграф", у середу, 23 листопада, російська федерація знову продовжила тероризувати мирне населення України та бити ракетами містами. Вибухи пролунали й у різних районах столиці, після чого на лівому березі Києва у більшості жителів зникла електроенергія.
Інформацію про прильоти Києвом вже встиг підтвердити і мер Віталій Кличко. У своєму телеграм-каналі київський голова написав, що російська ракета потрапила об’єктом інфраструктури, і закликав киян не залишати укриттів, адже небезпека зберігається.
"Потрапляння до одного з інфраструктурних об’єктів столиці. Залишайтесь у укриттях! Повітряна тривога триває", — написав він.
Місцеві жителі у соцмережах інформують про те, що чули вибухи у районі Лук’янівки та Дорогожичів, крім того, "удари" змусили турбуватися і мешканців Лісового масиву.
Крім того, більша частина території України внаслідок обстрілів залишилася без електрики.