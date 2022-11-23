Україна без світла через новий ракетний удар: де немає електроенергії (оновлюється)

По всій Україні аварійні відключення електроенергії

Через масовані ракетні удари росії в Україні почалися аварійні відключення світла. Інформація про це з’явилася на сайті Укренерго, а також на сайтах регіональних обленерго.

15:49 Кіровоградська область знеструмлена через влучання в енергетичний об'єкт, повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

15:31 По всій Миколаївській області – аварійне відключення електроенергії, повідомляє Кім.

"У зв’язку з відключенням світла у Харкові зупинено весь електротранспорт. Ми евакуюємо людей з метрополітену. На маршрути наземного електричного транспорту виведено додаткові автобуси", — пише мер Харкова Терехов.

"У зв'язку з масованим ракетним ударом по енергетичній інфраструктурі України по всій Одеській області та інших областях України тимчасово відсутнє електропостачання. Про будь-які зміни в роботі електромереж інформуватимемо додатково", — заявив голова Одеської ОВ Максим Марченко.

Про ситуацію у Києві та Київській області повідомила енергокомпанія ДТЕК.

"У регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, складені раніше, поки що не діють", – відповідне повідомлення з'явилося на сайті Київобленерго.

Трохи пізніше "Сумиобленерго", "Черкасиобленерго" та "Тернопольобленерго" також заявили про застосування екстрених графіків.

"Застосовано спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії (червоний графік). Наразі знеструмлено значну частину області", – уточнив голова Черкаської ОВ Ігор Табурець.