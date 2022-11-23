Украина без света из-за нового ракетного удара: где нет электроэнергии (обновляется)

По всей Украине аварийные отключения электроэнергии

Из-за массированных ударов рф в Украине начались аварийные отключения света. Информация об этом появилась на сайтах "Укрэнерго" и региональных облэнерго.

15:49 Кировоградская область обесточена из-за попадания в энергетический объект, сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович.

15:00 Мэр Хмельницкого Александр Симчишин: "Город обесточен полностью. Объекты критической инфраструктуры и Чернелевский водозабор также. Работаем, чтобы запустить большую часть котельных в автономном режиме на когенерационных установках и генераторах".

14:50 "По всей Николаевской области" — аварийное отключение электроэнергии, сообщает Ким.

"В связи с отключением света в Харькове остановлен весь электротранспорт. Мы эвакуируем людей из метрополитена. На маршруты наземного электрического транспорта выведены дополнительные автобусы", — пишет мэр Харькова Терехов.

"В связи с массированным ракетным ударом по энергетической инфраструктуре Украины по всей Одесской области и другим областям Украины временно отсутствует электроснабжение. О каких-либо изменениях в работе электросетей будем информировать дополнительно", – заявил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

О ситуации в Киеве и Киевской области сообщила энергокомпания ДТЭК.

"В регионе происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, составленные ранее, пока не действуют", – соответствующее сообщение появилось на сайте Киевоблэнерго.

Чуть позже "Сумыоблэнерго", "Черкассыоблэнерго" и "Тернопольоблэнерго" также заявили о применении экстренных графиков.

"Применены специальные графики аварийных отключений электроэнергии (красный график). В настоящее время обесточена значительная часть области", – уточнил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.